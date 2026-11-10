Quảng Trị: Ứng cứu an toàn 10 người dân mắc kẹt trong rừng do mưa lũ

Trước đó, ti 9/11, 10 người dân thuộc thôn Phú An và thôn Ruộng (xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi làm rừng tràm tại khu vực Km27, Quốc lộ 9 (lối rẽ vào mỏ đá Minh Hưng, nay thuộc địa phận xã Hiếu Giang).

Do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, chảy xiết, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt khiến những người này không thể trở về nhà, buộc phải ở lại trong rừng.

Sáng 10/11, sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS xã Hướng Hiệp đã báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai phương án cứu hộ. Đơn vị huy động 3 cán bộ, 8 chiến sĩ dân quân, phối hợp với Công an xã và người dân địa phương sử dụng thuyền nhỏ vượt qua các khu vực nước sâu, dòng chảy xiết để tiếp cận vị trí những người bị mắc kẹt.

Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 10 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Việc triển khai cứu hộ kịp thời góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng vũ trang cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.