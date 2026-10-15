Quảng Trị: Ứng cứu 5 ngư dân trôi dạt trên biển sau sự cố cháy tàu

Khoảng 13h20 cùng ngày, tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (47 tuổi, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng đưa theo 5 ngư dân Nghệ An đã cứu vớt được trên biển cập cầu Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ.

Các ngư dân gồm: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức (cùng trú tại Nghệ An).

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các ngư dân gặp sự cố trên biển. Ảnh: BPQT.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (31 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và chìm tàu trên biển. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá này đang ở cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam.

Cả 5 thuyền viên trên tàu đã sử dụng áo phao, phao tròn kết lại để bám vào, trôi dạt trên biển.

Sau khoảng 2 giờ, các ngư dân may mắn được tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Quân y đơn vị đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: BPQT.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã chủ động triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận các ngư dân gặp nạn.

Khi ngư dân vào bờ, Quân y đơn vị đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho họ.

Hiện, sức khỏe các ngư dân đều ổn định và đã liên lạc được với gia đình.