Theo Công văn số 1186/UBND-KT ngày 18/11/2026, UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 03/11/2026, địa phương nhận được Báo cáo số 29-BC/HTX ngày 02/11/2026 của HTX DVNN Lương Điền về việc giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại của thành viên HTX.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 03/11/2026; Công văn số 327/KL-PC ngày 05/11/2026 của Hạt Kiểm lâm Hải Lăng và Báo cáo số 106/BC-PKT ngày 17/11/2026 của Phòng Kinh tế xã, UBND xã Nam Hải Lăng đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát HTX triển khai một số nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của thành viên và hồ sơ khai thác rừng thông.

Đối với các đơn phản ánh, khiếu nại, UBND xã Nam Hải Lăng đề nghị Hội đồng Quản trị HTX kiểm tra, rà soát, xem xét và có văn bản trả lời cụ thể từng nội dung của các thành viên có đơn. Việc giải quyết phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật, Điều lệ HTX và quy chế hoạt động của HTX; đồng thời thông báo kết quả đến các thành viên có liên quan theo quy định.

Đáng chú ý, đối với thủ tục khai thác rừng thông, UBND xã Nam Hải Lăng yêu cầu việc lập hồ sơ, thủ tục khai thác rừng thông phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Văn bản số 1186/UBND-KT do Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Hậu ký ngày 18/11/2026.

Theo đó, HTX có trách nhiệm rà soát nguồn gốc, chủ thể quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho cơ quan có thẩm quyền; xác định rõ quyền, trách nhiệm của HTX đối với diện tích rừng thông. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra hiện trạng rừng, diện tích đất rừng và tình trạng quản lý, sử dụng đất để tiến hành lập phương án khai thác, phương án trồng lại rừng sau khai thác và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND xã Nam Hải Lăng yêu cầu, chỉ được tổ chức khai thác khi đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đáp ứng các điều kiện khai thác theo quy định của pháp luật; không tự ý tổ chức khai thác khi chưa đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, việc xác định giá trị tài sản rừng thông và xây dựng phương án lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX và các thành viên.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm phối hợp với Ban Kiểm soát rà soát, thống nhất phương án thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại Điều lệ HTX và pháp luật về hợp tác xã. Trường hợp chưa có sự thống nhất trong nội bộ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HTX và nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội thành viên thì phải tổ chức lấy ý kiến, biểu quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định; bảo đảm quyền tham gia, giám sát của các thành viên HTX.

UBND xã Nam Hải Lăng đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát HTX DVNN Lương Điền nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thông qua Phòng Kinh tế để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.