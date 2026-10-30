Quảng Trị:U Bò – hồ Thác Chuối: Mở thêm không gian du lịch

Toàn cảnh thực địa khu vực U Bò - Thác Chuối

Quảng Trị có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, hệ thống hang động, cảnh quan Trường Sơn đến biển và các di tích lịch sử, văn hóa.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, địa phương vẫn thiếu những tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được định hướng bổ sung khoảng trống này. Khai thác cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, dự án sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha – Kẻ Bàng, nghỉ biển, tham quan di tích lịch sử và văn hóa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tham dự lễ khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối tại tỉnh Quảng Trị

Giá trị của sự kết nối nằm ở khả năng tạo thêm lựa chọn cho một chuyến đi. Sau hành trình khám phá hang động hay tham quan di tích, du khách có thể tiếp tục nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, sử dụng dịch vụ giải trí. Các điểm đến có điều kiện bổ trợ nhau, tạo thêm nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm trên địa bàn.

Thước đo cuối cùng đối với thành công của Dự án không chỉ là lượng khách hay doanh thu, mà quan trọng hơn là đóng góp của dự án cho sự phát triển của địa phương, góp phần cải thiện thực chất cuộc sống của từng người dân nơi dự án được triển khai.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tại phân khu hồ Thác Chuối, không gian nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ được tổ chức cùng phố đi bộ, dịch vụ thương mại, ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật. Những hạng mục dự kiến như bảo tàng nghệ thuật – văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống, khu ẩm thực nổi trên mặt nước sẽ bổ sung hoạt động cho du khách trong thời gian lưu trú.

Phân khu đỉnh U Bò tập trung vào nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Tổ hợp giải trí Nagara dự kiến lấy cảm hứng từ kiến trúc đền tháp Kalan và vũ trụ quan Champa; kết hợp các không gian văn hóa với đài ngắm cảnh, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi. Hoạt động trình diễn ánh sáng, trình chiếu mapping về đêm được đưa vào phương án phát triển sản phẩm, nối tiếp các trải nghiệm ban ngày.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn nhà đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết môi trường, bảo tồn tối đa cảnh quan, hệ sinh thái, quan tâm thiết thực đến người dân vùng dự án, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi triển khai thực hiện dự án này

Việc kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và giải trí hướng tới đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một kỳ nghỉ. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị lữ hành xây dựng chương trình dài ngày hơn, khai thác đồng thời lợi thế hang động, núi rừng, biển và văn hóa của Quảng Trị.

Với người dân địa phương, cơ hội được chờ đợi là việc làm và khả năng tham gia cung cấp dịch vụ. Khi hoàn thành, dự án hướng tới tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp cùng hàng nghìn cơ hội sinh kế bền vững. Nhu cầu lao động sẽ gắn với hệ thống lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi, dịch vụ thương mại và chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động của quần thể còn có thể mở thêm thị trường cho thực phẩm, hàng hóa, vận chuyển và các dịch vụ phụ trợ. Hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất địa phương có thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng phục vụ khách. Định hướng đưa văn hóa bản địa vào sản phẩm du lịch cũng tạo điều kiện giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật và những nét riêng của cộng đồng.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, phát triển dự án phải đi đôi với bảo tồn di sản, gìn giữ môi trường tự nhiên và bảo vệ sinh kế cộng đồng. Ông đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết môi trường, bảo tồn tối đa cảnh quan, hệ sinh thái, quan tâm thiết thực đến người dân vùng dự án, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong cùng các đại biểu tham dự nhấn nút khởi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các hạng mục. Chính quyền các cấp cam kết đồng hành bằng những công việc cụ thể, hỗ trợ thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ và chịu trách nhiệm đến cùng đối với công việc thuộc thẩm quyền. Người dân được đề nghị đồng hành, giám sát quá trình triển khai.

Các công trình được định hướng bố trí phù hợp địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp, bảo vệ cảnh quan và rừng tiếp giáp. Chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu về thu gom, xử lý nước thải, quan trắc môi trường tự động, kiểm soát chất thải, phòng ngừa cháy rừng và sạt lở trong quá trình thi công, vận hành.

Đây là những yêu cầu gắn trực tiếp với việc gìn giữ tài nguyên, duy trì sức hấp dẫn của điểm đến và sinh kế lâu dài của cộng đồng... ông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Ngày 30.10, Tập đoàn Sun Group khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư 16.234 tỉ đồng.

Dự án rộng khoảng 167,48ha tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, kết nối bằng năm tuyến cáp treo.

Quần thể được triển khai theo bốn phân kỳ đến quý II.2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II.2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.

Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.