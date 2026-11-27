Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, tại chương trình tổ chức vào ngày 25/11, báo cáo viên Công an xã đã phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy; hướng dẫn nhận diện các loại ma túy phổ biến, đặc biệt là ma túy mới với những hình thức ngụy trang tinh vi.

Bên cạnh đó, học sinh được thông tin về phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đồng thời được phân tích những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tương lai, hạnh phúc gia đình và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Báo cáo viên Công an xã Đồng Lê phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS số 1 Đồng Lê.

Đáng chú ý, chương trình tập trung trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối trước những lời mời gọi, dụ dỗ sử dụng ma túy; nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tiếp cận, lôi kéo cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng.

Kết thúc chương trình, gần 300 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã tham gia ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy, thể hiện quyết tâm nói không với ma túy, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, tổ chức Đoàn và nhà trường trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa ma túy, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.