Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án tuyến đường Nhật Lệ - Khe Ngát (ĐT570D) theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó đặt thời hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Hạ tầng giao thông là một trong những lĩnh vực được Quảng Trị tập trung đầu tư, hoàn thiện trong thời gian tới.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành và địa phương liên quan phải rà soát, điều chỉnh những quy hoạch xây dựng có liên quan để phù hợp với phương án tuyến và quy mô dự án; đồng thời hoàn thiện kế hoạch triển khai, tổ chức cắm mốc giới và xác định phạm vi giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị cũng được yêu cầu hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Kết quả thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị trước ngày 9/12/2026 thông qua Sở Tài chính để tổng hợp.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ. Những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh, đặc biệt là nội dung vượt thẩm quyền, phải được kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2027 và các nhiệm vụ triển khai dự án trước ngày 30/4/2027.

Đối với Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình thuộc Tập đoàn Sun Group, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo phương án tuyến cùng các hạng mục công trình đã điều chỉnh. Nhà đầu tư phải kịp thời cung cấp tài liệu, tiếp thu, giải trình và bổ sung hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chuyên môn, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Việc đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ đề xuất được đặt ra nhằm bảo đảm tiến độ triển khai tuyến đường Nhật Lệ - Khe Ngát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Tr ị .

Ngày 30/10, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Dự án có tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng, diện tích khoảng 167,48ha. Điểm nhấn của tổ hợp là hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối hai phân khu du lịch tại hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, mở ra hành trình trải nghiệm từ không gian mặt nước lên vùng núi cao hơn 1.000m.