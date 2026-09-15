Quảng Trị: Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn bị mưa lũ phá tan hoang

Tuyến đường mới mở lên xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sau mưa lũ. (Ảnh: VT)

Tuyến đường mơ ước

Trước khi có tuyến đường mới vừa nêu, từ trung tâm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ muốn đến xã biên giới Trường Sơn, ngoài tuyến đường thủy ngược sông Long Đại với nhiều thác ghềnh nguy hiểm thì có 2 tuyến đường bộ đi vòng qua Quốc lộ 9E và 9B rồi theo đường Hồ Chí Minh nhánh tây để đến trung tâm xã, chiều dài khoảng 80-100km.

Theo cách nói của người dân là phải “mượn” đường, tức là đi qua Đồng Hới, Bố Trạch hoặc Lệ Thủy rồi mới đến được xã Trường Sơn.

Công trình đường nối Trường Xuân-Trường Sơn, nay là Trường Ninh-Trường Sơn lúc vừa hoàn thành hè 2026. (Ảnh chụp phía đường Hồ Chí Minh nhánh tây, xã Trường Sơn. Ảnh: HG)

Vào mùa mưa lũ, Quốc lộ 9E và 9B thường xuyên bị sạt lở, ngập các ngầm tràn, gây cô lập trung tâm xã Trường Sơn trong thời gian dài; việc cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân, trong đó chủ yếu đồng bào Bru-Vân Kiều rất khó khăn.

Từ nguồn ngân sách Trung ương, năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh cũ đầu tư gần 100 tỷ đồng triển khai dự án đường nối Trường Xuân-Trường Sơn, nay là Trường Ninh-Trường Sơn với chiều dài hơn 6,6km, nối đường Hồ Chí Minh nhánh đông với đường Hồ Chí Minh nhánh tây đến trung tâm xã Trường Sơn. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích 10,2ha đất rừng tự nhiên sang phục vụ dự án nên công trình bị đình trệ trong thời gian dài.

Sau khi tháo gỡ được khó khăn về chuyển đổi rừng, quý III/2025 dự án lại được triển khai do Tập đoàn Sơn Hải đảm nhận thi công. Với địa hình rừng tự nhiên, vực sâu, núi cao; thời tiết, khí hậu không thuận lợi nhưng với quyết tâm sớm hoàn thành công trình để đồng bào dân tộc thiểu số Trường Sơn, Tập đoàn Sơn Hải đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện để mở mới tuyến đường độc đạo xuyên giữa rừng dài gần 7km.

Vì mặt đường mới cấp phối nên sau đợt mưa lớn bị nước chảy, bào mòn nham nhở. (Ảnh: VT)

Do nguồn vốn còn hạn chế nên theo thiết kế giai đoạn 1, tuyến đường chỉ là tuyến cấp phối. Mùa hè vừa qua, đường Trường Sơn-Trường Ninh được đưa vào sử dụng đã làm cho đồng bào nơi đây quá đỗi vui mừng. Bởi, dù tuyến đường còn nhỏ hẹp, quanh co và đường đất nhưng đã giúp họ đã rút ngắn được khoảng cách 80-100km còn chưa tới 40km xuống đồng bằng.

Tan hoang đường sau mưa lũ

Tuy nhiên, niềm vui chưa lâu thì đợt mưa lũ đầu tiên năm 2026 đã phá tan tuyến đường mang nhiều kỳ vọng này. Đặc biệt, đoạn mở mới từ bản Nà Lâm, xã Trường Xuân cũ đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị sạt lở nhiều vị trí, có nơi tảng đá lớn sụt xuống chắn ngang mặt đường nên không thể lưu thông. Có đoạn thì cây gỗ lớn từ mái ta-tuy dương sạt trượt xuống vắt ngang qua đường và đường tắc. Có những vị trí, mặt đường cấp phối bị nước chảy bào mòn, thành các đường rãnh sâu, trông rất nham nhở.

Thậm chí, có đoạn chỉ cách cầu Long Đại ở phía thượng nguồn vài trăm mét, mặt đường bị cuốn trôi nền đất đá trở thành hàm ếch, rất nguy hiểm.

Do giai đoạn 1 của dự án chưa được đầu tư kiên cố nên có đoạn đường vừa sạt lở ta-luy dương, vừa sụt lún ta-luy âm. (Ảnh: VT)

Sau mưa, nhiều người dân Trường Sơn đến chụp lại hình ảnh những đoạn bị hư hỏng và không khỏi xót xa cho con đường lần đầu tiên kết nối trung tâm xã với đồng bằng. Anh Nguyễn Văn Tráng, ở xã Trường Sơn cho biết, đây mới trận mưa lũ đầu tiên năm 2026, không biết những đợt mưa lớn sắp tới, tuyến đường còn hình hài nữa hay không. "Nhìn con đường mới mở giữa đại ngàn Trường Sơn chưa kịp mừng mà giờ bị hư hỏng quá nặng, tui tiếc đến đứt ruột", anh Tráng giãi bày.

Để bảo đảm an toàn, Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn đã cắm biển cảnh báo về đường sạt lở không đi được; đồng thời thông báo, tuyên truyền để người dân biết, không đến khu vực nguy hiểm mà lựa chọn tuyến đường khác.

Tảng đá lớn lở xuống chắn hết mặt đường. (Ảnh: VT)

Đại diện lãnh đạo xã Trường Sơn cho biết, tuyến đường nối Trường Ninh với Trường Sơn giai đoạn 1 thiết kế chỉ là tuyến cấp phối và mở mới nên mùa mưa bị sạt lở, lầy lội là không thể tránh khỏi. Điều này ảnh hưởng lớn đến người và phương tiện qua lại. Mong muốn của chính quyền và nhân dân xã Trường Sơn là tỉnh Quảng Trị sớm có phương án bố trí nguồn vốn để bê-tông hóa toàn tuyến trong giai đoạn 2, tạo sự bền vững cho công trình, tạo điều kiện để Trường Sơn phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Clip hiện trạng tuyến đường lên xã Trường Sơn. (Nguồn: VT)