Quảng Trị: Tu bổ di tích gắn với gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa

Ông Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trình tu bổ di tích tại Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Tại Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, xã Trường Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh công việc, phấn đấu hoàn thành dự án vào đầu tháng 1.2027.

Dự án Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là công trình có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, diện tích khoảng 14.055m², gồm khu vực mở rộng nhà thờ hiện hữu, bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ.

Theo báo cáo, công trình đã được bàn giao mặt bằng thi công đợt 1 từ tháng 3.2026. Khối lượng thực hiện hiện đạt khoảng 45%, mỗi ngày có khoảng 40 nhân công làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc hoàn thiện cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng cần bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mỹ quan. Chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ.

Cùng ngày, đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn Hoàng (1558–1626)” tại xã Ái Tử.

Địa phương đã tiếp nhận, quản lý hiện trạng các khu vực trong phạm vi quy hoạch, đồng thời đưa những nội dung liên quan vào kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, phần lớn địa điểm di tích không còn dấu tích công trình, chủ yếu còn lại địa điểm lịch sử.

Ông Vương Quốc Tuấn cùng đoàn công tác nghe thuyết minh về quy hoạch di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn

Trong quần thể, Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại thôn Trà Liên là công trình kiến trúc có quy mô, được xây dựng mới, khánh thành năm 2022 và hiện do làng Trà Liên quản lý, bảo vệ.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh việc bảo tồn, tôn tạo phải gắn với gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa; các hạng mục cần hài hòa với cảnh quan tổng thể. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, bổ sung, hoàn thiện phương án thiết kế, triển khai phù hợp với quy hoạch, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống.