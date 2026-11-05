Quảng Trị truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ ở Nghĩa trang Hướng Hóa

Lễ an táng 14 hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ do Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thời gian qua.

Trong số 14 liệt sỹ được truy điệu, an táng dịp này có liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng đã được xác định danh tính.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đại diện các cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh tuổi xuân vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Thái Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh nêu rõ việc tổ chức truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, quan tâm chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sỹ, nỗ lực đưa những người còn nằm lại trên các chiến trường trở về với gia đình, đồng đội.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, cất bốc, quy tập; trong đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập 14 hài cốt liệt sỹ gồm 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi-Tri, xã Hướng Lập và 8 hài cốt còn lại được tìm thấy tại các thôn 3A, Ruộng và Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Đơn vị tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực lân cận nhằm phát hiện, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng của tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập 221 hài cốt liệt sỹ. Tỉnh tập trung triển khai công tác thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Địa phương đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 22.864 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin ở 130 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn và 96 hài cốt liệt sỹ mới quy tập.

Quảng Trị đã bàn giao 13.285 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế. Địa phương triển khai thu thập được 5.297 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ; ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng, rà soát, chuẩn hóa; khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sỹ./.