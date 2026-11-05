Quảng Trị truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa (xã Khe Sanh), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

Dự lễ có đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cùng cán bộ và Nhân dân địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện các Sở, ngành tham dự lễ truy điệu.

14 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và Khe Sanh.

Trong đó, 6 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại thôn Cuôi - Tri, xã Hướng Lập; 8 hài cốt được tìm thấy tại các thôn 3A, Ruộng và Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo xã Khe Sanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ; khẳng định việc tổ chức truy điệu, an táng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời quan tâm, chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Khe Sanh di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ được triển khai trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực xung quanh, với mục tiêu phát hiện, quy tập thêm những hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.