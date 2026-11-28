Thanh niên mê khởi nghiệp

Anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1994), sinh ra tại thôn Liêm Luật, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, là địa phương có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Ngay từ lúc còn ngồi trên giảng đường, anh Phước đã sớm nhận thấy tiềm năng nguồn lợi thủy sản dồi dào của địa phương chưa được khai thác hiệu quả, giá trị sản phẩm chưa cao, khiến thu nhập của nhiều hộ dân chưa ổn định và đời sống vẫn còn không ít khó khăn.

Anh Phước giới thiệu sản phẩn OCOP của HTX

Anh Phước chia sẻ: “Ngư dân quê tôi quanh năm bám biển, nguồn hải sản rất dồi dào nhưng đa phần chỉ bán tươi sống nên giá trị thấp. Tôi tin rằng nếu chế biến, bảo quản tốt, sản phẩm sẽ có chỗ đứng trên thị trường”. Chính niềm tin ấy đã mở ra hành trình đầy thử thách của một nông dân trẻ.

Với mong muốn phát triển các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao giá trị thủy sản và mở ra hướng đi mới cho kinh tế quê nhà, năm 2019, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông lâm Tp.Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Phước quyết định trở về quê hương lập nghiệp.

Không chỉ tập trung vào thu mua, tiêu thụ nguyên liệu, anh Phước hướng đến chế biến sâu, cải tiến sản phẩm và từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng, nâng tầm cho thương hiệu thủy sản quê nhà.

Năm 2021, anh Phước thành lập HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Ngư Nam. Sự ra đời của hợp tác xã đánh dấu bước chuyển từ ý tưởng khởi nghiệp sang tổ chức sản xuất theo hướng bài bản. Với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, nhà xưởng rộng khoảng 150m², Phước từng bước xây dựng nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Chàng trai miền biển Sen Ngư đã thắp lên khát vọng làm giàu và “truyền lửa” khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Đến nay, HTX có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đang hoàn thiện thủ tục ra mắt sản phẩm OCOP thứ 5; gồm: Mực khô đạt 4 sao, cá lóc khô tẩm gia vị, ếch khô tẩm gia vị và ếch ăn liền Ngư Nam đạt 3 sao. Đây là kết quả của quá trình kiên trì hoàn thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Hiện HTX Ngư Nam đạt doanh thu khoảng 4 tỷ đồng/năm với sản lượng chế biến và kinh doanh khoảng 80 tấn. Hoạt động của HTX Ngư Nam tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động và liên kết với khoảng 50 hộ dân. Trong đó, hoạt động liên kết tiêu thụ hỗ trợ đầu ra mỗi năm cho khoảng 50 tấn cá lóc và 10 tấn ếch. Mô hình khởi nghiệp của anh Phước đang từng bước tạo ra giá trị không chỉ cho cơ sở sản xuất mà còn cho những hộ dân tham gia chuỗi cung ứng.

“Truyền lửa” khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê, Nguyễn Hữu Phước, chàng trai miền biển Sen Ngư đã thắp lên khát vọng làm giàu và “truyền lửa” khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ.

Không chỉ dừng ở sản xuất, anh Phước liên tục sáng tạo để nâng cao giá trị sản phẩm của Hợp tác xã. Năm 2020, anh đưa ra sáng kiến “Chế biến cá lóc khô tẩm gia vị”, sáng kiến đạt giải Ba cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình (cũ) tổ chức. Năm 2022, anh đưa ra sáng kiến “Sản xuất ếch ăn liền”, đến 2023 tiếp tục có sáng kiến “Nâng cao chất lượng ghẹ xanh thương phẩm”.

Anh Phước được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Lễ tuyên dương Thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026

Hành trình khởi nghiệp của Nguyễn Hữu Phước được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, như: Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022, giải nhì cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Bình (cũ) năm 2023; Giải thưởng Lương Định Của năm 2024. Anh cũng đồng thời đạt giải ba cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình (cũ) năm 2024 và danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025.

Mới đây, anh Phước vinh dự là 1 trong 43 gương thanh niên trên cả nước được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Lễ tuyên dương Thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Nguyễn Hữu Phước bộc bạch, những giải thưởng lần lượt đến không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả vùng bãi ngang. Phước mong muốn thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm. Nếu thực sự có khát vọng và tri thức, người dân vùng khó như quê Phước vẫn có thể làm giàu chính đáng.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư nhận xét, anh Nguyễn Hữu Phước là thủ lĩnh phong trào thanh niên khởi nghiệp ở xã. Nhiều năm trước, Phước đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp, để hỗ trợ nhau trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Sau sáp nhập chính quyền, được sự tín nhiệm của người dân, anh Phước được bầu làm trưởng thôn Liêm Luật, tiếp tục đồng hành cùng người dân trong hành trình khởi nghiệp.

Anh Phước là thanh niên năng động, sáng tạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với các sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương và tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

"Chính quyền xã rất ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Nguyễn Hữu Phước trong phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến của tuổi trẻ cho địa phương", Chủ tịch xã Sen Ngư nhấn mạnh.