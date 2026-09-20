Quảng Trị: Trường Mầm non Trường Phú đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Lãnh đạo sở Giáo dục Quảng Trị và UBND xã Trường Phú trao cờ và tặng hoa chúc mừng tập thể trường mầm non Trường Phú.

Trường Mầm non Trường Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường Mầm non Trường Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy. Sau sáp nhập, nhà trường có 923 trẻ, tổng số 119 nhân sự, gồm 91 giáo viên và cán bộ lãnh đạo, 21 nhân viên dinh dưỡng và 7 bảo vệ. Nhà trường quản lý 7 điểm trường, trong đó có 1 điểm chính và 2 phân hiệu.

Tại buổi lễ, Trường Mầm non Trường Phú đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao cho Trường Mầm non Trường Thủy theo Quyết định số 3236 ngày 6/8/2026, vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của các trường trong tỉnh năm học 2025-2026.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đọc quyết định trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị.

Nhiều kết quả tích cực trong năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026, phong trào thi đua được nhà trường triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đồng thời được UBND tỉnh công nhận danh hiệu này năm thứ 7 liên tục. Trong năm học 2025-2026, trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh.

Cô Hoàng Thị Lài, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Mầm non Trường Phú phát biểu tại buổi lễ.

Nhà trường cũng được tỉnh lựa chọn là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất và được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Hiện nhà trường đang được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cá nhân, 1 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 19 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhà trường cũng đang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 cá nhân, đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 1 cán bộ quản lý.

Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường với mức tiền ăn 20.000 đồng/trẻ/ngày. Mô hình “Vườn rau của bé” cung cấp khoảng 45-47% lượng rau phục vụ bữa ăn. Công tác theo dõi sức khỏe được thực hiện đối với 100% trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và thừa cân đều ở mức 1,6%.

Tiết mục văn nghệ của các giáo viên nhà trường chúc mừng buổi lễ.

Hoạt động giáo dục được triển khai theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển thể chất và ứng dụng STEAM trong một số hoạt động phù hợp. Cuối năm học, 99,8% trẻ đạt yêu cầu ở các lĩnh vực phát triển. Có 273/273 trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chuyển tiếp vào lớp 1.

Trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, 39/39 nhóm, lớp sử dụng các nhóm trao đổi thông tin. Giáo viên khai thác PowerPoint, Quizizz và một số công cụ AI phục vụ hoạt động chuyên môn. Điểm đánh giá chuyển đổi số của nhà trường đạt 95,5 điểm, mức độ 3.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể trường mầm non Trường Phú.

Ổn định tổ chức sau sáp nhập

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Trường Phú ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Trường Phú trong năm học 2025-2026.

Theo ông Lê Văn Sơn, những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động thích ứng với yêu cầu mới sau khi sáp nhập 3 trường mầm non. Ông đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và phù hợp với đặc điểm của từng điểm trường.

Trong quá trình ổn định tổ chức sau sáp nhập, nhà trường cần rà soát đội ngũ, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đồng thời từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Trường Phú và Ông Phan Đình Tư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trường Phú tặng hoa chúc mừng tập thể trường mầm non Trường Phú.

Bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả Trường Mầm non Trường Phú đạt được trong năm học qua. Bà cho rằng việc sáp nhập 3 trường mầm non thành một đơn vị mới đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, tổ chức đội ngũ và duy trì chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các điểm trường.

Theo bà Mai Thị Liên Giang, trong năm học 2026-2027, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, phát huy sự phối hợp giữa các bộ phận, xây dựng đội ngũ đoàn kết, trách nhiệm và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc ổn định tổ chức sau sáp nhập, nhà trường cần quan tâm điều kiện cơ sở vật chất, môi trường học tập và công tác chăm sóc trẻ tại từng điểm trường, từng bước tạo sự đồng đều về chất lượng giáo dục và hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Bà Mai Thị Liên Giang, Phó giám đốc Sở giáo dục Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tập thể trường mầm non Trường Phú.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường Mầm non Trường Phú tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm. Chủ đề của giáo dục mầm non trong năm học mới là “Đổi mới tư duy quản lý - Trường học hạnh phúc”.

Nhà trường tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Một số cơ sở vật chất tại các điểm trường chưa đồng bộ, trong đó có phòng học, phòng chức năng và các điều kiện phục vụ chăm sóc trẻ.

Việc từng bước khắc phục những hạn chế này được xác định là một trong những nhiệm vụ nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động và duy trì chất lượng giáo dục trong năm học mới.