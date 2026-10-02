Quảng Trị: Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trước đó, tại thôn A Bung (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (sinh năm 1987, trú tại thôn A Bung) điều khiển xe máy chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Kiểm tra nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Trục xuất 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (sinh năm 1996, trú tại xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (sinh năm 1989, trú tại thôn A Bung). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại TPHCM.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép” để điều tra hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với các công dân Lào về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”.