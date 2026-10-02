Quảng Trị: Trục xuất 9 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép

Các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Trước đó, tại thôn A Bung, xã La Lay, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo, sinh năm 1987, trú thôn A Bung, đang điều khiển phương tiện chở 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tạm giữ Hồ Thị Khanh, sinh năm 1996, trú thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế và Hồ Thị A Út, sinh năm 1989, trú thôn A Bung, xã La Lay, để làm rõ vai trò liên quan.

Lực lượng chức năng tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn 9 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã khởi tố vụ án về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; bàn giao 3 đối tượng Khanh, Nghèo, Út cho Cơ quan An ninh điều tra và 9 công dân Lào cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Các công dân Lào bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”, đồng thời bị áp dụng hình thức trục xuất, trao trả về nước.