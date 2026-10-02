Quảng Trị trục xuất 9 công dân nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng trục xuất 9 công dân nhập cảnh trái phép.

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) trao trả, trục xuất 9 công dân mang quốc tịch Lào về nước vì có hành vi nhập cảnh trái phép.

Đây là 9 công dân trong vụ việc được lực chức năng phát hiện khi nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (SN 1987, trú tại thôn A Bung, xã La Lay) điều khiển phương tiện chở theo 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào, tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người khác mang quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Lực lượng 2 nước hoàn thành thủ tục bàn giao công dân nhập cảnh trái phép

Mở rộng điều tra vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (SN 1996, trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (SN 1989, trú tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ vai trò liên quan.

Qua đấu tranh, các nghi phạm khai nhận tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay quyết định khởi tố vụ án về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đối với các đối tượng có hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, bàn giao Khanh, Nghèo, Út cho cơ quan An ninh điều tra và 9 người Lào nhập cảnh trái phép cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử lý theo quy định.