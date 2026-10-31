Quảng Trị: Trong tháng 10/2026 tìm kiếm được 8 hài cốt liệt sĩ

Từ nhiều nguồn thông tin, đơn vị tổ chức khảo sát, xác định các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, triển khai lực lượng tìm kiếm. Quá trình thực hiện, cán bộ, nhân viên phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, hộp đạn 12,7 mm và lọ thuốc. Từ những dấu tích này cùng nguồn thông tin thu thập được, đơn vị tổ chức lực lượng mở rộng tìm kiếm và phát hiện các hài cốt liệt sĩ.

Nhiều di vật của liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: Bộ CHQS Quảng Trị.

Các hài cốt được tìm thấy còn nhiều xương, răng nhưng đã gãy, vỡ thành nhiều đoạn. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được phát hiện cùng nhiều di vật. Ảnh: Bộ CHQS Quảng Trị.

Hiện 8 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói theo quy định.