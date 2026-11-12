Quảng Trị: Trồng lại cây xanh tại Công viên Thống Nhất ở đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Cây xanh được đơn vị thi công thay thế, trồng lại và chăm sóc tại Công viên Thống Nhất. (Ảnh: H.M)

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị Trương Hữu Hiếu cho biết, đơn vị vừa tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Công nhân chăm sóc cây xanh vừa được trồng lại tại Công viên Thống Nhất. (Ảnh: H.M)

Đối với hạng mục cây xanh, qua kiểm tra thực tế, toàn bộ số cây bị chết, sinh trưởng không bảo đảm yêu cầu đã được đơn vị thi công thay thế, trồng lại và chăm sóc. Các cây mới hiện sinh trưởng tốt, góp phần hoàn thiện cảnh quan khuôn viên dự án.

Ông Trương Hữu Hiếu cho biết, hạng mục cây xanh có thời gian bảo hành 3 năm, tính từ ngày nghiệm thu 10/11. Trong thời gian này, đơn vị thi công tiếp tục có trách nhiệm bảo hành, chăm sóc và bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển ổn định.

Cảnh quan tại Công viên Thống Nhất thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: H.M)

Cũng trong ngày 10/11, các đơn vị liên quan đã kiểm tra, thực hiện thủ tục bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Theo phương án bàn giao, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị là đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác công trình.

Trước đó, tình trạng nhiều cây xanh tại Công viên Thống Nhất bị chết khô, héo úa, sinh trưởng kém đã được các cơ quan báo chí phản ánh. Theo ghi nhận, các loại cây như tùng, mai vàng, dừa, cọ dừa được trồng vào mùa mưa năm 2025 nhưng bắt đầu xuất hiện tình trạng khô héo, chết từ khoảng tháng 4 đến tháng 5/2026. Đến tháng 9/2026, nhiều cây chưa được thay thế, một số vị trí chỉ còn hố đất trống, ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích.

Trước đó, nhiều cây xanh tại Công viên Thống Nhất bị chết khô, héo úa, sinh trưởng kém. (Ảnh: H.M)

Sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đã có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng tổng hợp Hoàng Gia khẩn trương di chuyển, thay thế cây chết, đồng thời tăng cường chăm sóc, bảo vệ số cây đã trồng.

Nhà thầu cũng được yêu cầu phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, xác nhận kết quả khắc phục trước khi bàn giao công trình.

Trước đó, nhiều cây xanh tại Công viên Thống Nhất bị chết khô, héo úa, sinh trưởng kém. (Ảnh: H.M)

Đáng chú ý, trước tình trạng cây xanh chết hàng loạt tại dự án, tháng 9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm tra, xác minh. Đơn vị yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ số lượng, chủng loại, vị trí cây chết; xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình trồng, chăm sóc, quản lý cây xanh cũng như thực hiện các quy định về nghiệm thu, bảo hành công trình.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: H.M)

Công viên Thống Nhất thuộc dự án chỉnh trang Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Việc thay thế cây chết và thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng hạng mục cảnh quan, góp phần giữ gìn không gian của một di tích lịch sử đặc biệt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.