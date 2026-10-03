Ngày 3/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

VIDEO: Quảng Trị triệt phá đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Vụ việc nằm trong chuyên án XC726P do Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì xác lập.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 26/9, tại Km 589+400 tuyến cao tốc qua địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) dừng, kiểm tra một ô tô 7 chỗ biển số 43H-145.39.

Lực lượng phối hợp bắt giữ các đối tượng xuất cảnh trái phép tại Km 589+400, tuyến cao tốc Vũng Ánh – Bùng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (33 tuổi) và Trương Quang Hào (35 tuổi), cùng trú tại TP Đà Nẵng, có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Bốn người này gồm SU BINGHUI (Tô Bính Huy, sinh năm 1988), ZHENG DESHENG (Trịnh Đức Thịnh, sinh năm 1995), ZHANG YUE (Trương Dược, sinh năm 1997) và CHEN MENGJUN (Trần Mãnh Quân, sinh năm 1998).

4 người Trung Quốc bị xử lý vi phạm hành chính với hành vi “qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Hai đối tượng Lê Phúc và Trương Quang Hào bị bắt với hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (44 tuổi), trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, Tâm có hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP.HCM ra Đà Nẵng để giao cho Phúc và Hào.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các hoạt động điều tra, tố tụng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ, các đối tượng và tang vật được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bốn công dân Trung Quốc cùng hồ sơ liên quan cũng được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định.