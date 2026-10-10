Quảng Trị: Triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, nhiều ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Trị lúc 14 giờ ngày 10/10, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) tiếp tục lên, đạt đỉnh rồi xuống chậm. Đỉnh lũ tại trạm Lệ Thủy có khả năng đạt 2,6 m, dưới mức báo động 3 khoảng 0,1m.

Đối với các sông khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Gianh tại các trạm Đồng Tâm và Mai Hóa có khả năng dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mực nước trên các sông còn lại được dự báo ở mức dưới báo động 1.

Mưa lớn, nước sông suối dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường tại xã Phong Nha.

Thông tin từ xã Phong Nha, nước tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen đang dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn khi nước ngập, chảy xiết; không cố tình vượt qua những khu vực đã có rào chắn, biển cảnh báo.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo vệ tài sản và chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết. Các gia đình không để trẻ em đến gần sông, suối, khu vực ngập nước; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người già và những người cần trợ giúp.

Trên các sông ở Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, ngập sâu tại các ngầm tràn và sạt lở đất ở khu vực miền núi trong các ngày 10 và 11/10.