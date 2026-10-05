Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Giải quyết hồ sơ theo cơ chế “luồng xanh”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo vừa ký công văn triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cơ chế này nhằm tăng tốc giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật. Quá trình giải quyết phải khẩn trương, không đùn đẩy, né tránh, không để phát sinh ách tắc, chậm trễ, bảo đảm công khai, minh bạch và thông suốt.

Quảng Trị triển khai cơ chế “luồng xanh”, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ảnh: Nhân Trương

Đối với cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, áp dụng đối với hồ sơ của các dự án trọng điểm thuộc danh mục 7 thủ tục hành chính được quy định. Các cơ quan phải hoàn thành việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với các công việc, nhiệm vụ không phải thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cũng không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

Trường hợp hồ sơ cần phối hợp, xin ý kiến, cơ quan chủ trì phải lấy ý kiến song song các cơ quan, đơn vị liên quan để rút ngắn thời gian xử lý. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời kịp thời. Nếu không có ý kiến hoặc gửi ý kiến chậm, được xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung được lấy ý kiến.

Đối với “Luồng xanh 60%”, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì hoặc phối hợp phải rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Với các công việc không phải thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cũng được rút ngắn tối thiểu 60%.

Cơ quan chủ trì có trách nhiệm điều phối, theo dõi, đôn đốc, bảo đảm tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận đến khi trả kết quả, được rút ngắn tối thiểu 60%. Cơ quan phối hợp phải chủ động xử lý, tham gia ý kiến theo thời gian được phân bổ.

UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý, việc áp dụng hai cơ chế “luồng xanh” không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự và thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật; không áp dụng đối với các thủ tục hành chính có quy định về thời hạn giải quyết tối thiểu.

Thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ “luồng xanh”

Để triển khai cơ chế mới, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tăng cường xử lý song song, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm. Hồ sơ được gắn nhãn nhận diện “Luồng xanh 24 giờ” hoặc “Luồng xanh 60%” để phân luồng, theo dõi và kiểm soát tiến độ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện “luồng xanh” nhằm hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc liên ngành đối với các dự án thuộc diện áp dụng.

Tổ trưởng Tổ công tác là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính. Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tổ công tác không thay thế chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, mà tập trung hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên ngành đối với các dự án thuộc diện “luồng xanh”.

Một góc tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Tân

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã triển khai đồng bộ cơ chế “luồng xanh”, trong đó cắt giảm quy trình nội bộ, phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên và chịu trách nhiệm về tiến độ giải quyết hồ sơ.

Danh mục thủ tục hành chính và dự án áp dụng cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 60%” phải được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ và kịp thời xử lý tập thể, cá nhân không bảo đảm yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị cũng phải báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và năm về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính), trong đó nêu rõ số lượng thủ tục thực hiện theo từng cơ chế, số hồ sơ đúng hạn và chậm hạn. Thời hạn báo cáo trước ngày 25 hằng tháng; trước ngày 25 tháng cuối quý đối với báo cáo quý; trước ngày 25/6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 25/12 đối với báo cáo năm.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cập nhật tiêu chí và danh mục dự án áp dụng cơ chế “luồng xanh”. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm công khai danh mục thủ tục hành chính và dự án thuộc diện áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao làm đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án thuộc danh mục “luồng xanh”; theo dõi tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án và các thủ tục hành chính liên quan.

Đơn vị này đồng thời tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý và theo dõi kết quả giải quyết.

Trước đó, tại buổi làm việc với Sở Tài chính ngày 25/9 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư, cắt giảm các khâu trung gian, chồng chéo, rút ngắn thời gian giải quyết nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao nghiên cứu, tham mưu triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu cắt giảm khoảng 60% thời gian giải quyết đối với những thủ tục, quy trình có thể rút ngắn.