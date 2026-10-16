Quảng Trị: Triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải

Trong đợt cao điểm, Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an cấp xã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Các phương án được triển khai kết hợp giữa công khai và hóa trang, tuần tra cơ động với kiểm soát tại một điểm, phù hợp với đặc điểm từng tuyến, địa bàn và tình hình thực tế.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát trên những tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 9, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9E và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; các tuyến tránh đô thị, đường tỉnh, đường liên xã, đường đô thị và những tuyến giao thông đường bộ khác trên địa bàn tỉnh cũng nằm trong phạm vi kiểm soát.

Ngoài ra, công tác kiểm tra được tăng cường tại các mỏ khai thác khoáng sản, bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng và những tuyến đường kết nối mỏ khoáng sản, cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp với tuyến giao thông chính. Khu vực cửa ngõ đô thị, khu dân cư và những địa bàn thường xuyên có phương tiện vận chuyển đất, đá, cát, vật liệu xây dựng lưu thông cũng được chú trọng kiểm tra.

Đối tượng kiểm soát chủ yếu là ô tô tải, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe ben, xe chở vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác. Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng các phương tiện chở đất, đá, cát, than, keo tràm và những loại hàng hóa có nguy cơ vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn, chiều cao xếp hàng, kích thước thành thùng xe.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản một phương tiện vi phạm trong ngày đầu ra quân triển khai đợt cao điểm

Các hành vi vi phạm được tập trung phát hiện, xử lý gồm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, chở hàng vượt khổ giới hạn, xếp hàng vượt quá chiều cao quy định, tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước thành thùng xe hoặc đưa phương tiện đã cải tạo trái quy định tham gia giao thông. Lực lượng CSGT đồng thời kiểm tra việc che chắn, chằng buộc hàng hóa, xử lý các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, để hàng hóa, vật liệu rơi vãi xuống đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Song song với việc tuần tra và kiểm soát, Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe, che chắn hàng hóa không đúng quy định hoặc để hàng hóa rơi vãi trên đường. Thông tin do người dân cung cấp sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong ngày đầu ra quân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản 18 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền dự kiến xử phạt 370,9 triệu đồng. Trong đó, 9 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe và 2 trường hợp bị tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.