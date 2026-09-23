Quảng Trị triển khai các phương án điều hành phòng, chống thiên tai năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh

Ngày 22/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác chuẩn bị các phương án phục vụ chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026.

Được biết, thời gian qua công tác chuẩn bị PCTT được tỉnh Quảng Trị triển khai theo hướng chủ động, đồng bộ, sát đặc điểm từng địa bàn và loại hình rủi ro. Trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, địa hình, mạng lưới sông và nguy cơ thiên tai, tỉnh đã rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, gắn với dân cư, giao thông, công trình và các khu vực sơ tán.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày13/5/2026. Phương án xác định trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo, các tình huống ứng phó theo từng loại hình, cấp độ rủi ro; phương án sơ tán dân và năng lực về lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm... Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác tham mưu, huy động nguồn lực và tổ chức ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Cùng với phương án chung, công tác hiệp đồng lực lượng, phương tiện được triển khai giữa Quân đội, Công an, lực lượng xung kích, các sở, ngành, địa phương và lực lượng chuyên ngành.

Biên bản hiệp đồng số 2598/BB-BCH ngày 05/5/2026 xác định 05 khu vực trọng điểm gồm: Đồng Lê, Quảng Ninh, Vĩnh Linh, Triệu Phong và Khe Sanh, qua đó chủ động phương án tăng cường, chi viện khi xảy ra thiên tai trên diện rộng hoặc vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị

Công tác chuẩn bị cũng được triển khai theo từng lĩnh vực. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung bảo đảm an toàn trường học, học sinh, giáo viên; ngành Công Thương chuẩn bị phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu; ngành Khoa học và Công nghệ bảo đảm thông tin liên lạc và hạ tầng dự phòng. 100% hồ chứa thủy lợi do cấp tỉnh quản lý đã xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Trị đang từng bước hình thành hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo đa nguồn. Hiện toàn tỉnh có hơn 200 trạm quan trắc khí tượng thủy văn các loại, 26 camera giám sát thiên tai tại các vị trí xung yếu và 19 tháp cảnh báo lũ thông minh. Sau hợp nhất tỉnh, các hệ thống cảnh báo ngập lụt từ hai địa bàn trước đây tiếp tục được khai thác, đồng thời từng bước chuẩn hóa, kết nối, tích hợp dữ liệu, hạn chế đầu tư trùng lặp và phục vụ công tác chỉ huy, điều hành thống nhất.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao sự chủ động của cơ quan thường trực trong công tác tham mưu, xây dựng phương án ứng phó ngay từ đầu năm. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu công tác PCTT phải chủ động từ sớm, từ xa, sát thực tế, lấy phòng ngừa, cảnh báo sớm và chuẩn bị tại chỗ làm trọng tâm.

Mặt khác, yêu cầu tiếp tục rà soát, phân vùng rủi ro, xây dựng phương án cụ thể đối với các khu vực có nguy cơ bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và khai thác hiệu quả dữ liệu quan trắc, camera, bản đồ rủi ro, các phần mềm cảnh báo ngập lụt. Việc kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở phải đi vào thực chất, nhất là lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án sơ tán; đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn y tế, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ lụt.