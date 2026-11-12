Quảng Trị: Trao chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho 200 học viên

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Huế tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho các học viên lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và ông Trương Diên Thọ, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế trao chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho các học viên.

Tham gia khóa học có 200 học viên là cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ; trong đó khóa K21 có 105 học viên và khóa K22 có 95 học viên.

Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, trực tiếp tham gia vận hành phương tiện thủy nội địa phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Khóa K21 khai giảng ngày 24/8, kết thúc kiểm tra ngày 7/10, còn khóa K22 khai giảng ngày 22/9, kết thúc kiểm tra ngày 5/11.

Trong thời gian đào tạo, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu, nguyên tắc điều động phương tiện và các quy định bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, chương trình chú trọng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, hướng dẫn học viên thành thạo các thao tác chuẩn bị phương tiện, rời bến, điều khiển, quay trở, cập bến; kỹ năng quan sát luồng tuyến, nhận biết tác động của dòng chảy, thời tiết và xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành phương tiện.

Quá trình tổ chức đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Trường Cao đẳng Huế đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng nội dung, chương trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Các khóa đào tạo lái phương tiện thủy nội địa góp phần xây dựng lực lượng tại chỗ có trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng cơ động, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra đều đạt loại khá, giỏi và được cấp chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy nội địa. Dịp này, Trường Cao đẳng Huế đã khen thưởng 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.