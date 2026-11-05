Quảng Trị: Trang trọng lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Sáng 5/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại địa bàn 2 xã Khe Sanh và Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hài cốt các liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại 2 xã Khe Sanh và Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh cho biết lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, các anh đã rời quê hương, gia đình, cùng đồng chí, đồng đội chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị kiên cường. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, các anh đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình.

Đất nước hòa bình, thống nhất đã nhiều năm, song vẫn còn những người con ưu tú nằm lại giữa núi rừng, bên những triền đồi, khe suối. Vì vậy, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ, thêm một người con được trở về với đất mẹ.

Theo bà Thái Thị Nga, trong số 14 hài cốt liệt sĩ được quy tập, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 1 liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng) và thân nhân.

“Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, tìm kiếm thông tin, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, để các anh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình” - bà Thái Thị Nga nói.

Ngay sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hoá.

Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa.

Trước đó, 14 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện, quy tập; trong đó, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi - Tri, xã Hướng Lập và 8 hài cốt được tìm thấy tại các thôn 3A, thôn Ruộng và Tà Rùng, xã Khe Sanh.

Hiện đơn vị quy tập đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nêu trên.