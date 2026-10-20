Quảng Trị: Trang trại gà vẫn gây mùi hôi, yêu cầu khắc phục trước 23/10

Ngày 20/10, UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã yêu cầu Công ty Tổng hợp Quảng Trường khẩn trương khắc phục những tồn tại về môi trường tại trang trại chăn nuôi gà của doanh nghiệp này, sau khi kiểm tra thực tế cho thấy mùi hôi vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đoàn kiểm tra của xã Tân Gianh kiểm tra công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại trang trại gà của Công ty Tổng hợp Quảng Trường.

Trước đó, đoàn công tác do ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh và đại diện các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra việc thực hiện cam kết khắc phục ô nhiễm của chủ trang trại chăn nuôi gà Công ty Tổng hợp Quảng Trường - sau khi nhận được phản ánh từ người dân.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở đã giảm đàn gà tại 3 trong tổng số 5 chuồng, tổ chức vệ sinh và phun khử khuẩn bên trong, bên ngoài khu chăn nuôi. Tình trạng ruồi phát sinh tại trang trại cũng đã được xử lý.

Tuy nhiên, mùi hôi tại khu vực chuồng trại và hồ nuôi cá vẫn nồng nặc, cho thấy những biện pháp đã triển khai chưa giải quyết triệt để vấn đề môi trường tại cơ sở.

Trước thực trạng này, chính quyền xã Tân Gianh yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án xử lý dứt điểm mùi hôi; rà soát, vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi, đồng thời thu gom, xử lý phân và chất thải phát sinh đúng quy định.

Dưới điện mặt trời là trang trại nuôi gà của Công ty Tổng hợp Quảng Trường, cách khu dân cư khoảng 200m.

Chủ trang trại cũng phải chủ động kiểm soát ruồi nhặng trong mùa mưa, kiểm tra chất lượng nước hồ nuôi cá và xác định rõ nguyên nhân phát sinh mùi để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Ngoài các yêu cầu khắc phục trực tiếp, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và các thủ tục môi trường theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Ruồi nhặng xuất hiện tại khu dân cư gần trang trại chăn nuôi gà, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Những vỉ dán dày đặc ruồi.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát thực tế kết quả khắc phục, yêu cầu Công ty Tổng hợp Quảng Trường hoàn thành các nội dung còn tồn tại theo kết luận của đoàn kiểm tra trước ngày 23/10/2026.

"Hoạt động chăn nuôi phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường; không để tình trạng ô nhiễm kéo dài, gây ảnh hưởng đến khu dân cư và đời sống người dân. Nếu doanh nghiệp tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định", ông Hải nhấn mạnh.

Trang trại chăn nuôi gà Công ty Tổng hợp Quảng Trường nằm ở phía bắc khu dân cư ở thôn Quảng Trường, xã Tân Gianh, phía trên lắp hệ thống điện mặt trời, phía dưới là khu chăn nuôi gà. Trước đây khu vực chỉ có hệ thống điện mặt trời, đời sống người dân bình thường. Khoảng ba năm qua, từ khi nơi này chuyển sang chăn nuôi, ruồi nhặng và mùi hôi bắt đầu ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Người dân cho biết khoảng 50 hộ sống dọc quốc lộ 12A, chịu ảnh hưởng. Ruồi bay vào nhà, đậu kín thức ăn, bám vào bát đũa trong bữa cơm. Nhiều gia đình phải đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Mùi phân gà từ trang trại cũng theo gió lan ra khu dân cư.

Người dân chủ yếu dùng nước giếng đào nên lo nước mưa từ khu vực trang trại ven đồi cuốn theo phân gà, chất thải, thấm xuống đất và ảnh hưởng nguồn nước. Họ đề nghị chính quyền kiểm tra, xử lý tình trạng ruồi và mùi hôi để sớm ổn định cuộc sống.