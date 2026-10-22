Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh hợp tác Saigontourist Group, phát triển du lịch

Kết nối lợi thế điểm đến, hình thành chuỗi sản phẩm

Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị và Saigontourist Group sẽ thiết lập khuôn khổ phối hợp thường xuyên nhằm phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy các dự án du lịch. Trọng tâm là hình thành những chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng thương mại hóa, đơn vị vận hành, tiêu chuẩn chất lượng và thị trường đầu ra ổn định, từng bước khắc phục tình trạng phát triển sản phẩm đơn lẻ, thiếu tính liên kết.

UBND tỉnh Quảng Trị và Saigontourist Group ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030

Hai bên ưu tiên kết nối các lợi thế về du lịch hòa bình, lịch sử, di sản, thiên nhiên, biển, đảo và nghỉ dưỡng của Quảng Trị với hệ thống lữ hành, lưu trú, ẩm thực, hội nghị và sự kiện của Saigontourist Group. Các sản phẩm du lịch xanh, du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện và hành trình liên vùng cũng được định hướng phát triển nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Việc liên kết các di tích lịch sử - cách mạng, không gian văn hóa, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, các điểm du lịch sinh thái và du lịch biển được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Trên cơ sở đó, hai bên nghiên cứu xây dựng các tuyến, chương trình du lịch có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, công tác xúc tiến, quảng bá và kết nối thị trường sẽ được tăng cường. Saigontourist Group dự kiến phối hợp nghiên cứu tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Quảng Trị tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến.

Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị, tổ chức và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị. Đây được kỳ vọng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và tiềm năng đầu tư của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, thu hút khách du lịch và mở rộng thị trường.

Biên bản ghi nhớ cũng tạo cơ sở để hai bên rà soát, xử lý và đề xuất phương án đối với các dự án, cơ sở du lịch có sự tham gia của Saigontourist Group tại Quảng Trị. Trong đó, dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh là một trong những nội dung được chú trọng, hướng tới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Quảng Trị cam kết đồng hành, tạo điều kiện thu hút đầu tư du lịch

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng tình cảm gắn bó, nghĩa tình sâu sắc. Đây là cơ sở quan trọng để hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, Quảng Trị hiện có không gian và dư địa phát triển rộng lớn hơn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của địa phương vẫn chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, tỉnh mong muốn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Saigontourist Group tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và thu hút khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương trao tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh

Đặc biệt, trong năm 2027, khi Quảng Trị đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, sự phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh và Saigontourist Group được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng mạng lưới liên kết thị trường và tạo thêm cơ hội thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, phối hợp giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án của doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, định hướng và tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Saigontourist Group cùng các doanh nghiệp của thành phố mở rộng hợp tác, đầu tư tại Quảng Trị.

Về phía doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group khẳng định, việc ký kết biên bản hợp tác với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng và xây dựng hệ sinh thái du lịch cùng phát triển.

Saigontourist Group cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống nhất, bảo đảm trách nhiệm, hiệu quả và tạo ra những kết quả cụ thể. Việc tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành các sản phẩm du lịch có giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Thông qua hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị có thêm cơ hội kết nối với hệ sinh thái du lịch quy mô lớn, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách tiềm năng và thu hút nguồn lực đầu tư. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để địa phương phát huy hiệu quả vai trò đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2027, tạo động lực mới cho ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.