Quảng Trị: Tổng kiểm tra xe ben, xe quá tải, xe cơi nới thành thùng từ 15/10

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt cao điểm được triển khai trên toàn tỉnh trong 2 tháng, nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến phương tiện vận chuyển hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Quảng Trị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ trong đợt cao điểm từ ngày 15/10 - 15/12/2026.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với tổ công tác của Cục CSGT (C08), Bộ Công an và công an cấp xã, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện bằng nhiều hình thức, gồm tuần tra công khai kết hợp hóa trang, tuần tra cơ động và kiểm soát tại một điểm. Các tổ công tác được bố trí phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường và tình hình thực tế.

Xe ben, xe tải chở vật liệu xây dựng là một trong những nhóm phương tiện được tập trung kiểm tra trong đợt cao điểm.

Các phương tiện được tập trung kiểm tra gồm xe tải, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, xe ben, xe chở vật liệu xây dựng và các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác.

Những hành vi sẽ bị tập trung phát hiện, xử lý là chở hàng vượt tải trọng, quá khổ giới hạn; xếp hàng vượt chiều cao cho phép; tự ý cải tạo kết cấu, thay đổi kích thước thành thùng xe hoặc đưa phương tiện đã cải tạo trái quy định vào lưu thông.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các phương tiện tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng, không bảo đảm quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra việc che chắn, chằng buộc hàng hóa. Các trường hợp để vật liệu, hàng hóa rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý theo quy định.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT vận động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh về các phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, che chắn không đúng quy định hoặc để hàng hóa rơi vãi trên đường. Các thông tin tiếp nhận sẽ được xác minh, xử lý theo quy định.

Đợt cao điểm nhằm ngăn chặn các vi phạm trong vận chuyển hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh.