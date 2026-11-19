Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham dự.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho nhóm tác giả. Ảnh TP

Theo Ban Tổ chức, Giải năm 2026 tiếp nhận 61 tác phẩm dự thi. Qua rà soát, có 55 tác phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể lệ, thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 25 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo để xem xét, đánh giá.

So với những mùa giải trước, số lượng tác phẩm tham gia năm nay có sự gia tăng, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với đề tài xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức, lựa chọn những vấn đề có tính thời sự, gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương như tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng; công tác phát triển đảng viên và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng tác phẩm chưa thật sự đồng đều. Một số bài viết còn dừng ở việc phản ánh, ghi nhận thành tích, chưa đi sâu phân tích những nguyên nhân, khó khăn và đề xuất giải pháp có tính thực tiễn. Đặc biệt, số lượng tác phẩm khai thác chuyên sâu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ cơ sở còn hạn chế; cách thể hiện giữa các loại hình báo chí cũng chưa tạo được sự đồng đều về chiều sâu và sức lan tỏa.

Trên cơ sở kết quả chấm chọn, Ban Tổ chức đã quyết định trao 17 giải thưởng, gồm 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 8 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, toàn bộ 17 tác phẩm được lựa chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ XI - năm 2026 (Giải Búa liềm vàng).

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải trao giải cho các tác giả. Ảnh TP

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh báo chí có vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng thời là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với Nhân dân và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Vũ Khiêm biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và đánh giá các tác phẩm.

Để công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị các cơ quan báo chí xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; quan tâm bố trí đội ngũ phóng viên có bản lĩnh, kinh nghiệm và am hiểu thực tiễn cơ sở. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng và các địa phương cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thực tế, kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, cũng như phản ánh những khó khăn, bất cập và điểm nghẽn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí cũng lưu ý, các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tính phát hiện và tính chiến đấu. Trọng tâm tuyên truyền cần hướng vào việc triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Việc phản ánh cần gắn với thực tiễn, có phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp, tránh cách làm thiên về tổng kết thành tích đơn thuần.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy thế mạnh của báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu và những phương thức thể hiện hiện đại. Qua đó, giúp các vấn đề về xây dựng Đảng được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Một điểm mới được thông tin tại buổi lễ là từ năm 2027, Giải báo chí về xây dựng Đảng sẽ được tích hợp thành giải chuyên đề trong hệ thống Giải báo chí chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí sớm chủ động xây dựng kế hoạch, có định hướng đề tài phù hợp, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên đầu tư thời gian, công sức để sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu và giá trị thực tiễn.