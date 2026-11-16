Quảng Trị: Tọa đàm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập chi bộ Mỹ Trung

Quang cảnh Tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập chi bộ Mỹ Trung (17/11/1931-17/11/2026) được tổ chức tại nơi chi bộ đảng đầu tiên ở phía nam của tỉnh Quảng Bình (cũ) thành lập (Ảnh: HG)

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Võ Thị Thanh Thủy nêu rõ, chính trên mảnh đất này, cách đây tròn 95 năm, đêm 17/11/1931, tại miếu Thành hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực, chi bộ Mỹ Trung - chi bộ đảng đầu tiên ở phía nam của tỉnh Quảng Bình (cũ) được thành lập với ba đảng viên là Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sản và Nguyễn Đông. Sự ra đời của chi bộ đã thắp lên ngọn lửa cách mạng cho cả vùng, mở đầu cho phong trào đấu tranh sôi nổi của nhân dân dưới ngọn cờ của Đảng.

Những năm tháng ấy vô cùng gian khổ. Nhiều chiến sĩ cộng sản, nhiều quần chúng ưu tú bị địch bắt, giam cầm, tù đày và giết hại; phong trào cách mạng có lúc tưởng chừng bị dập tắt. Nhưng với tấm lòng kiên trung son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, các chiến sĩ cộng sản đã nối tiếp nhau giữ vững ngọn lửa ấy, thổi bùng lên phong trào cách mạng rộng khắp, làm tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Lệ Thủy vào ngày 20/10/1945.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm (Ảnh: HG)

Tiếp nối truyền thống của chi bộ Mỹ Trung, trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, Đảng bộ và nhân dân quê hương Tân Mỹ vừa sản xuất, vừa chiến đấu; đồng thời chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Hàng nghìn người con của quê hương đã tham gia các lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; hơn 413 người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; toàn xã có 59 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, cả 4 xã cũ là Tân Thủy, Thái Thủy, Dương Thủy và Mỹ Thủy (nay là xã Tân Mỹ) đều được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Võ Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: HG)

“Ôn lại chặng đường 95 năm, chúng ta càng thấm thía rằng, mỗi thành quả có được hôm nay đều được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đảng viên đầu tiên của chi bộ Mỹ Trung, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và toàn thể nhân dân đã một lòng theo Đảng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương”- đồng chí Võ Thị Thanh Thủy nói.

Di tích lịch sử miếu Thần hoàng Mỹ Thổ-Trung Lực-nơi thành lập chi bộ Mỹ Trung - chi bộ đảng đầu tiên ở phía nam của tỉnh Quảng Bình cũ (Ảnh: HG)

Từ một chi bộ với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Tân Mỹ có 29 tổ chức đảng với 1.579 đảng viên. Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I và hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó hầu hết công việc được triển khai trên môi trường số; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Đó chính là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống của chi bộ Mỹ Trung trong giai đoạn mới.

Để xứng đáng với truyền thống 95 năm của chi bộ Mỹ Trung, Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ đề nghị các chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt 5 nội dung nhằm xây dựng các chi bộ thôn thật sự trong sạch, vững mạnh, đưa quê hương Tân Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.