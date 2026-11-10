Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Ngày 10/11, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Chương trình gồm hoạt động chính và 14 hoạt động hưởng ứng, diễn ra từ ngày 24-30/11 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị tại phường Đồng Hới và Nam Đông Hà.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới diễn ra chương trình nghệ thuật, được dàn dựng thành 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”.

Cùng thời điểm, tại khu vực Nam Đông Hà diễn ra biểu diễn lân sư rồng, nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài và lễ hội đường phố. Hai địa điểm Đồng Hới và Nam Đông Hà sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị diễn ra từ 24-30/11/2026, với lễ hội khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm du lịch.

Trong hai ngày 24-25/11, không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” được tổ chức tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh cũ, đường Hùng Vương, phường Đồng Hới, với khoảng 30-32 gian hàng giới thiệu ẩm thực, cà phê và sản phẩm đặc trưng. Dịp này, tỉnh cũng tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thị trường Ấn Độ thông qua điện ảnh Bollywood.

Ngày 25/11, du khách có thể trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch. Tối cùng ngày, liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ngày 26/11, sông Nhật Lệ trở thành không gian biểu diễn mô tô nước Jetski; trong khi hoạt động săn mây được tổ chức từ ngày 26-30/11 tại Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng).

Một trong những sự kiện đáng chú ý là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27-29/11, tổ chức tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Bên cạnh đó, tối 27/11, lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại sông Thạch Hãn.

Ngày 28-29/11 có chương trình biểu diễn kỵ binh, Quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân tại Đông Hà, Nam Đông Hà và Đồng Hới. Hành trình chinh phục cung đường Phong Nha - Khe Sanh bằng xe mô tô cũng được triển khai từ ngày 28-30/11.

Ngày 29/11, tại Đồng Hới diễn ra Lễ hội Yoga biển; hoạt động thả khoảng 540 chim bồ câu gửi thông điệp hòa bình được tổ chức tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Ngày 30/11, Quảng Trị sẽ công bố các sản phẩm du lịch mới, gói chương trình kích cầu du lịch năm 2027.

Tuần lễ khép lại tối 30/11 với chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Trị hướng đến quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người địa phương; kết nối các sản phẩm du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần thu hút du khách.

Đây cũng là hoạt động mở đầu cho định hướng tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị định kỳ từ ngày 24 hàng tháng, từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương.