Quảng Trị : Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch 2026 từ 24 đến 30.11

Theo lịch trình, chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 20h10 ngày 24.11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Cùng tối, tại phường Đông Hà có biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố; pháo hoa tầm cao được tổ chức tại Đồng Hới và Nam Đông Hà.

Không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị – Hương vị Tràng An” mở cửa trong hai ngày 24–25.11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh cũ, đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Khoảng 30 gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm và dịch vụ du lịch đến người dân, du khách.

Nhiều chương trình nghệ thuật ấn tượng dự kiến sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh trong dịp tuần văn hóa du lịch Quảng Trị từ ngày 24.11 đến 30.11

Điểm nhấn âm nhạc là liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, diễn ra từ 20h đến 22h ngày 25.11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Trước đó, du khách có thể trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch. Ngày 26.11, sông Nhật Lệ là không gian biểu diễn mô tô nước với hai khung giờ chiều và tối.

Các hoạt động khám phá thiên nhiên được bố trí tại nhiều địa bàn. Từ ngày 26–30.11, chương trình săn mây diễn ra vào sáng sớm tại Điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng. Ngày 28.11 có hành trình chinh phục cung đường Phong Nha – Khe Sanh bằng mô tô, đi qua U Bò, Trường Sơn, Sa Mù và Hướng Phùng.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” khai mạc ngày 27.11. Hoạt động bay treo, bay tự do phục vụ trải nghiệm từ ngày 27–30.11 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Tối 27.11, tại Bến hoa đăng Thạch Hãn, phường Quảng Trị diễn ra lễ rước cung nghinh Phật, hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ. Ngày 29.11 có lễ hội yoga biển tại Đồng Hới và hoạt động thả chim bồ câu hòa bình tại Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Chương trình biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân dự kiến tổ chức tối 28.11 tại khu vực Nam Đông Hà, Đông Hà và tối 29.11 tại Đồng Hới.

Ngày 30.11, Quảng Trị sẽ công bố các sản phẩm du lịch mới, gói chương trình kích cầu du lịch năm 2027. Cùng tối là đêm chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Xuyên suốt tuần lễ, không gian ẩm thực, giải trí với Lễ hội bia Camel phục vụ từ 17h đến 22h hằng ngày tại phường Đồng Hới và phường Nam Đông Hà.