Quảng Trị tổ chức Tuần văn hóa-du lịch 2026 chủ đề 'Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa'

Ảnh minh họa. (Nguồn: HG)

Theo đó, Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao tại các địa bàn, từ Phong Nha đến Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và các xã miền núi.

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa” sẽ diễn ra tối 24/11 tại trung tâm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Phong Nha.

Việc lựa chọn không gian này nhằm khai thác giá trị nổi bật của hệ thống hang động kỳ vĩ và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, nhất là sau khi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đoạt 2 Giải thưởng du lịch thế giới là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2026.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 dự kiến diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị trong 2 ngày 25 và 26/11 và khu vực phía nam Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải ngày 27 và 28/11.

Cùng thời gian này, các hoạt động văn hóa, ẩm thực Quảng Trị sẽ được tổ chức tại phường Đồng Hới, phường Quảng Trị và xã Bến Hải để tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại khu vực miền núi, tuần phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh Việt-Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 tại một số xã, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân địa phương.

Quảng Trị định hướng sẽ lấy ngày 24 hằng tháng làm Ngày văn hóa Quảng Trị và có bắn pháo hoa hằng tháng. (Ảnh minh họa: HG)

Chia sẻ thêm về sự kiện Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị 2026, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư chiều 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cho biết, định hướng của tỉnh là sẽ lấy ngày 24 hằng tháng làm Ngày văn hóa Quảng Trị, tạo nền tảng duy trì các hoạt động văn hóa nghệ thuật thường xuyên, tạo cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia.

Trước mắt, Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa” được tổ chức sẽ kết nối vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, hang động với chiều sâu lịch sử thiêng liêng của mảnh đất anh hùng.

Qua đó, tỉnh Quảng Trị hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa-du lịch có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo thêm động lực kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng và tạo đà cho Năm Du lịch quốc gia Quảng Trị 2027.