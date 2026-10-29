Quảng Trị tổ chức truy điệu, an táng 7 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu của tỉnh Quảng Trị tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân phường Quảng Trị tham dự.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ trong thời gian từ ngày 1-27/10/2026, tại khuôn viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thành Cổ và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, khu phố 4, phường Quảng Trị.

Tại buổi lễ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người con đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn các anh bằng tất cả tấm lòng của những người đang được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo thắp hương lên phần mộ liệt sĩ vừa được an táng. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo tốt hơn nữa công tác “đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm các gia đình chính sách và người có công. Cùng với đó, giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu trang trọng đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Cựu chiến binh thắp hương lên phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Trị Nguyễn Thị Mai Anh cho biết, từ tháng 3/2026 đến nay, phường đã phối hợp với tỉnh và Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc, an táng về nghĩa trang 2 đợt với tất cả 37 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả của việc hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường.