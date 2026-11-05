Quảng Trị tổ chức truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh. (Ảnh: Hiếu Minh)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Hiếu Minh)

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đại diện lãnh đạo xã Khe Sanh nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Các hài cốt liệt sĩ do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phát hiện, quy tập. (Ảnh: Hiếu Minh)

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống người có công, thân nhân các gia đình liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đến khu vực an táng. (Ảnh: Hiếu Minh)

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong đợt này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã phát hiện, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, 6 hài cốt được tìm thấy tại thôn Cuôi-Tri (xã Hướng Lập); 8 hài cốt còn lại được phát hiện tại các thôn: 3A, Ruộng và Tà Rùng (xã Khe Sanh).

Nghi thức an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa. (Ảnh: Hiếu Minh)

Hiện, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực chung quanh, với hy vọng phát hiện thêm những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường.

Ngay sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh.