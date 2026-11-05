Quảng Trị tổ chức 'Ngày hội Đại đoàn kết' tại bản vùng biên giới

Tham dự Ngày hội có ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, xã Dân Hóa và đông đảo cán bộ, Nhân dân bản La Trọng.

Chươmg trình văn nghệ ngày hội đoàn kết. (ảnh: Quang Thanhh).

Sau khi sáp nhập 4 bản thành một, dù địa bàn rộng, dân cư đông hơn, người dân La Trọng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng cộng đồng.

Bản La Trọng có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ trồng rừng, trồng lúa nước, lúa cạn, khai thác lâm sản, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 48 triệu đồng/năm; một số hộ có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, bảo vệ môi trường và tương trợ trong cộng đồng được duy trì. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 71,4%. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả tích cực với 195/204 căn đã hoàn thành, đạt 95%.

Trò chơi dân gian cỉa ngày hội. (ảnh: Quang Thạnh).

Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn bản hiện có 358/378 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 94,7%. Việc làm chưa ổn định, thu nhập thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các mô hình kinh tế hàng hóa còn hạn chế.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Chiến Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Dân Hóa tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Địa phương cần rà soát thực chất hoàn cảnh từng hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; hướng dẫn người dân phát triển mô hình sản xuất phù hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng hỗ trợ giống, vốn nhưng thiếu hướng dẫn và đầu ra.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; tạo điều kiện để người lao động tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp phù hợp. Các hộ có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khác cùng phát triển.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tặng quà cho dân bản. (ảnh: Quang Thạnh).

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị bản La Trọng tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, chăm lo hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em và người yếu thế; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Đáng chú ý, địa phương được đề nghị triển khai hiệu quả mô hình “Thôn, bản số”, giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số an toàn, thiết thực.