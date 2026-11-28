Quang cảnh buổi Lễ tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và các đơn vị, địa phương liên quan đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Tham gia buỗi lễ có ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức tăng ni, phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni và người dân đã thực hiện nghi thức niệm Phật, chào cờ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và bà con nhân dân tham dự buổi lễ tiến hành nghi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn

Các đại biểu và chư tôn đức tăng ni đã dâng hương tưởng niệm, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Nghi lễ thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cuộc đời mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tiếp đến, nghi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, những ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông mang theo lòng tri ân, sự tưởng nhớ và lời cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phát triển…

Đại lễ cầu siêu và thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Hoạt động cũng góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, cách mạng của quê hương, đất nước.

Được biết, lễ tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của dòng sông Thạch Hãn, Thành Cổ Quảng Trị; đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tri ân.