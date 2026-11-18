Việc lựa chọn những địa danh này tạo nên ý nghĩa riêng cho lễ hội. Giữa không gian lưu dấu những mất mát, hy sinh của chiến tranh, hình ảnh khinh khí cầu bay lên gửi gắm niềm trân trọng cuộc sống thanh bình. Người dân, du khách đến thưởng ngoạn cũng có dịp hướng về lịch sử, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình Ngày Văn hoá Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 27–29.11, do UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Sở VHTTDL phối hợp Công ty Chiến Thắng Sài Gòn tổ chức thực hiện. Các hoạt động được bố trí tại khu vực Thành Cổ và ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị trong ngày 27.11; phía Nam cầu Hiền Lương, xã Bến Hải trong hai ngày 28 và 29.11.

Điểm nhấn dự kiến là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu. Theo Ban tổ chức, những khinh khí cầu mang ý nghĩa đại diện cho 34 tỉnh, thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Trong chương trình ban đêm, ánh sáng từ khinh khí cầu sẽ kết hợp với hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Đặt bên cạnh những trải nghiệm thưởng ngoạn, hoạt động tri ân tạo khoảng lắng cho lễ hội, để người tham dự cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”.

Cách kết hợp này cũng mở thêm hướng tiếp cận các địa danh lịch sử. Từ sự tò mò trước một hoạt động mới, du khách có thêm lý do đến với Thành Cổ, sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương và tìm hiểu câu chuyện của vùng đất. Giá trị của lễ hội nằm ở khả năng gắn trải nghiệm hôm nay với ký ức của nơi tổ chức, giúp thông điệp hòa bình đến gần công chúng bằng những hình ảnh, hoạt động cụ thể.

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo thêm sức hút cho điểm đến, mở cơ hội kết nối các dịch vụ du lịch tại địa phương

Cùng chương trình trình diễn, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm cảnh quan từ trên cao, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật. Các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm văn hóa – du lịch được bố trí trong chuỗi sự kiện, bổ sung lựa chọn vui chơi, thưởng lãm cho người dân và du khách.

Lễ hội được tỉnh Quảng Trị kỳ vọng tạo thêm sản phẩm có nét riêng, tăng khả năng nhận diện điểm đến. Trải nghiệm ngắm cảnh từ khinh khí cầu bổ sung một cách khám phá vùng đất, bên cạnh hành trình tham quan các di tích. Chuỗi hoạt động kéo dài từ ban ngày đến buổi tối cũng hướng tới mục tiêu giữ khách ở lại lâu hơn, tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tại địa phương.

Đáng chú ý, Ban tổ chức dự kiến triển khai QTHF 2026 Passport, dạng “hộ chiếu lễ hội” tích hợp các gói vé và dịch vụ du lịch, lưu trú, ẩm thực, tham quan. Đây là một nội dung cụ thể nhằm kết nối việc tham dự lễ hội với hành trình khám phá Quảng Trị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp cùng giới thiệu sản phẩm và phục vụ du khách.

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về lễ hội của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị

Hiệu quả kích cầu sẽ phụ thuộc vào mức độ kết nối thực tế giữa những dịch vụ này. Khi du khách thuận tiện lựa chọn nơi nghỉ, bữa ăn và điểm tham quan trong cùng chuyến đi, sức hút của lễ hội mới có điều kiện chuyển thành lợi ích cho các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, thương mại. Việc tổ chức một sự kiện mới cũng là dịp để địa phương và doanh nghiệp đánh giá nhu cầu, hoàn thiện cách phục vụ cho những lần tiếp theo.

Theo định hướng của Ban tổ chức, Quảng Trị đặt mục tiêu từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội và sản phẩm du lịch khinh khí cầu quốc tế thường niên. Lần tổ chức đầu tiên sẽ là bước khởi đầu cho mục tiêu ấy, với yêu cầu tạo được trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời giữ sự trang trọng của những không gian lịch sử. Chính câu chuyện về hòa bình, được kể từ Thành Cổ, sông Thạch Hãn và cầu Hiền Lương, là giá trị để lễ hội tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách.