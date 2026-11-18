Các thành viên đoàn làm phim SILAA nhận hoa chúc mừng từ các đại biểu Việt Nam và tỉnh Quảng Trị khi đang thực hiện các cảnh quay tại Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: CA)

Theo đó, mục đích của chương trình là quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Trị đến thị trường Ấn Độ và quốc tế thông qua điện ảnh Bollywood; đồng thời thu hút các nhà sản xuất phim, đạo diễn, hãng phim và đoàn làm phim quốc tế đến khảo sát, lựa chọn Quảng Trị làm bối cảnh quay phim. Đây cũng là hoạt động tăng cường quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, chương trình sẽ được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, bảo đảm tính kết nối giữa hoạt động khảo sát điểm đến và hội nghị liên kết phát triển du lịch qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ để tận dụng hiệu ứng của bộ phim SILAA nhằm thu hút khách du lịch từ Ấn Độ đến Quảng Trị.

Cùng với đó sẽ xây dựng bộ chương trình tham quan tại Quảng Trị và hành trình khám phá Việt Nam với các điểm quay chính của phim SILAA (Quảng Trị - Ninh Bình – Cao Bằng) của các công ty lữ hành, liên minh lữ hành Ấn Độ - Việt Nam để chào bán tại thị trường Ấn Độ; liên kết giữa lữ hành và các hãng hàng không để xúc tiến, phát động mở đường bay thường lệ từ các trung tâm du lịch lớn tại Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị Đặng Đông Hà tặng cà phê Khe Sanh cho thành viên đoàn làm phim. (Ảnh: CA)

Theo kế hoạch, từ ngày 22/11 đến ngày 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình khảo sát các khu, tuyến du lịch tại địa phương, trong đó khảo sát thực tế các điểm quay của phim SILAA, các khu, điểm tham quan du lịch nổi bật của tỉnh Quảng Trị để xây dựng bộ sản phẩm, chương trình tham quan du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch Ấn Độ và đón đầu xu hướng truyền thông từ bộ phim SILAA. Sau đó là hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood tại phường Đồng Hới, dự kiến có sự tham gia của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng đối tác, đại biểu Ấn Độ.

Theo Tổng Giám đốc Oxalis Nguyễn Châu Á, người trao đổi, kết nối và tạo điều kiện cho đoàn làm phim SILAA tại Quảng Trị, bộ phim đã có lịch công chiếu tại Ấn Độ ngày 5/2/2027 (tức là ngày 29 Tết sắp tới) tại hơn 1.000 rạp trên khắp Ấn Độ và sẽ phát hành trên nền tảng số sau 2 tháng. Phim được quay tại hang Sơn Đoòng, động Phong Nha, Tân Hóa, đồi cát Quang Phú…của tỉnh Quảng Trị và các nơi khác của tỉnh Ninh Bình và Cao Bằng. Dù phim chưa công chiếu nhưng đã có nhiều du khách Ấn Độ theo chân bối cảnh phim đi du lịch đến Việt Nam.