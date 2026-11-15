Quảng Trị: Tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đoàn công tác trao quà tặng gia đình khó khăn ở xã Hiếu Giang. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng dự Ngày hội, có đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Hồ Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Về phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao-su Việt Nam cùng lãnh đạo cấp ủy, các sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Hiếu Giang và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu tham dự Ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Những năm qua, Khu dân cư An Tuyền không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tự quản của cộng đồng.

Khu dân cư An Tuyền cùng với các Khu dân cư trên địa bàn xã Hiếu Giang đã có những bước chuyển mình to lớn, cùng hòa chung với những bước phát triển của tỉnh nhà.

Khẳng định tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ, nhân dân An Tuyền

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng thôn An Tuyền cho biết, trước sáp nhập, bốn thôn An Mỹ, An Thái, Tân Lập và Bình Mỹ đều có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của các Chi bộ, sự điều hành của ban thôn, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào.

Từ ngày 1/7/2026, bốn thôn sáp nhập thành thôn An Tuyền với 582 hộ, 2.191 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 2.563ha. Việc sáp nhập mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn trong quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, ban hành nghị quyết, xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống nhân dân là những nhiệm vụ trọng tâm; Ban thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Với sự đồng thuận của nhân dân, các hoạt động của thôn đã từng bước đi vào ổn định.

Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 120 triệu đồng để trồng cây xanh, xây dựng, sửa chữa pano, hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa và chỉnh trang các tuyến đường mẫu. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng lòng của bà con trong xây dựng quê hương.

Về văn hóa-xã hội, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, toàn thôn có 576/582 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt gần 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; khen thưởng 156 học sinh với tổng kinh phí 22 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đoàn công tác tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của bà con nhân dân xã Hiếu Giang. (Ảnh: Ban tổ chức)

Về phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của thôn ngày càng đa dạng; nông lâm nghiệp kết hợp với kinh doanh, dịch vụ, bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 đạt khoảng 68 triệu đồng. Kinh tế An Tuyền đang từng bước chuyển biến theo hướng không chỉ dựa vào nông nghiệp mà còn mở rộng thương mại, dịch vụ và ngành nghề, tạo nền tảng để nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Trưởng thôn An Tuyền cam kết, bước vào năm 2027, lấy phát triển kinh tế làm nền tảng, lấy đại đoàn kết làm sức mạnh, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi người dân góp một việc làm tốt, mỗi gia đình góp một phần công sức, tất cả vì một An Tuyền đoàn kết, giàu đẹp, phát triển bền vững, trở thành vùng quê đáng sống.

Tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bày tỏ niềm vui và xúc động khi được cùng Đoàn công tác về thăm và chung vui với bà con thôn An Tuyền, xa Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng vui mừng ghi nhận những kết quả bước đầu mà tỉnh Quảng Trị (mới) đạt được sau khi hợp nhất Quảng Bình-Quảng Trị. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng GRDP đạt 8,42%. Sản xuất công, nông nghiệp; thương mại, du lịch có bước phát triển; giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Cũng dịp này, đồng chí Nguyễn Huy Tiến bày tỏ vui mừng trước sự đồng lòng, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư mới của bà con nhân dân thôn An Tuyên sau sáp nhập; ghi nhận, biểu dương những kết quả bà con thôn An Tuyền đã đạt được.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành kiểm sát nhân dân, tôi cũng đề nghị Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhất là những người yếu thế; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Mỗi cán bộ kiểm sát phải công tâm, bản lĩnh, tận tụy, gần dân, lắng nghe và có trách nhiệm với những kiến nghị chính đáng của người dân”, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nói.

An Tuyền là vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Cam Tuyền từ tháng 4/1930; nơi Miếu An Mỹ, Chùa An Thái từng là những cơ sở bí mật che chở, bảo vệ đồng chí Lê Duẩn và các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng gian khó; cũng là nơi khởi nguồn cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 trên địa bàn.

Qua đó, đồng chí Viện trưởng mong bà con tiếp tục quan tâm, góp ý và giám sát để các cơ quan nhà nước nói chung, ngành kiểm sát nói riêng ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng mong muốn, tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa; để mỗi người dân đều thấy tự hào, gắn bó và có trách nhiệm với quê hương; để An Tuyền không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà thực sự là một mái nhà chung ấm áp trong lòng mỗi người. Đồng thời, đồng chí tin tưởng với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang nói riêng và tỉnh Quảng Trị mới nói chung sẽ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, với tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo các cấp đã tặng các suất quà ý nghĩa, thiết thực dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Giang.