Quảng Trị: Tìm thông tin về liệt sĩ có chiếc bút khắc tên 'Mạnh' chôn cùng bộ quân hàm thiếu úy
Ngày 28/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết đang nỗ lực tìm kiếm thông tin về 3 liệt sĩ hy sinh tại Lào năm 1971.
Theo đó, ông Hồ Văn Vang, trú tại bản May Vang Luc, tỉnh Savannakhet (Lào) cho biết, vào buổi sáng năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ bị chỉ điểm và trúng bom, hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình của ông.
Sau đó, các đồng đội của liệt sĩ đã gom nhặt những phần thi thể và vật dụng cá nhân của các liệt sĩ, gói buộc cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất cùng nhau ngay tại hầm chữ A.
Ngày 21/7/2026, ông Vang đã cử con trai tới cột mốc 597 cung cấp nguồn tin và bàn giao cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng một số di vật năm xưa nhặt được từ hầm chữ A.
Đến ngày 15/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (Đội 584) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh… tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản May Vang Luc (bản Bụt cũ), huyện Sepon.
Để sớm xác minh thông tin, tìm lại danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, Đội 584 cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng thông tin và mong muốn nhận được sự chung tay, chia sẻ thông tin từ cộng đồng.
Đội 584 và Đồn Biên phòng Hướng Phùng mong muốn tìm được đồng đội của các liệt sĩ đã hy sinh hoặc những người đã trực tiếp gom nhặt, gói buộc và chôn cất 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại hầm chữ A, sớm giúp các anh được trở về với gia đình.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quang-tri-tim-thong-tin-ve-liet-si-co-chiec-but-khac-ten-manh-chon-cung-bo-quan-ham-thieu-uy-10440824.html