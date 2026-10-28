Quảng Trị: Tìm thông tin về liệt sĩ có chiếc bút khắc tên 'Mạnh' chôn cùng bộ quân hàm thiếu úy

Theo đó, ông Hồ Văn Vang, trú tại bản May Vang Luc, tỉnh Savannakhet (Lào) cho biết, vào buổi sáng năm 1971, có 3 cán bộ, chiến sĩ bị chỉ điểm và trúng bom, hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình của ông.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng bàn giao các di vật cho Đội quy tập số 2 quản lý. Ảnh: Nguyễn Bằng

Sau đó, các đồng đội của liệt sĩ đã gom nhặt những phần thi thể và vật dụng cá nhân của các liệt sĩ, gói buộc cẩn thận bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất cùng nhau ngay tại hầm chữ A.

Ngày 21/7/2026, ông Vang đã cử con trai tới cột mốc 597 cung cấp nguồn tin và bàn giao cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng một số di vật năm xưa nhặt được từ hầm chữ A.

Đến ngày 15/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị (Đội 584) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập và cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một cây bút kim tinh khắc tên “Mạnh”, bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh… tại vị trí hầm chữ A, thuộc bản May Vang Luc (bản Bụt cũ), huyện Sepon.

Tìm thấy hài cốt cùng các di vật của liệt sĩ tại khu vực người dân cung cấp thông tin. Ảnh: Nguyễn Bằng

Chiếc bút khắc tên "Mạnh" được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Bằng

Để sớm xác minh thông tin, tìm lại danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, Đội 584 cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng thông tin và mong muốn nhận được sự chung tay, chia sẻ thông tin từ cộng đồng.

Đội 584 và Đồn Biên phòng Hướng Phùng mong muốn tìm được đồng đội của các liệt sĩ đã hy sinh hoặc những người đã trực tiếp gom nhặt, gói buộc và chôn cất 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại hầm chữ A, sớm giúp các anh được trở về với gia đình.