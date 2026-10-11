Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo thăm hỏi, chia buồn với thân nhân người bị nạn. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, lúc 12 giờ 15 phút ngày 10/10, trên đường về nhà, bà Hồ Thị Liêu, sinh năm 1976, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã điều động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân xã Dân Hóa, trong đó có thợ lặn, tổ chức tìm kiếm dọc hai bên bờ suối, từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn.

Đến 8 giờ 15 phút ngày 11/10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà Liêu, đưa về gia đình để thực hiện các thủ tục pháp lý và bàn giao cho thân nhân tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Sau vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, tổ chức mai táng và sớm ổn định cuộc sống.