Quảng Trị tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh

Cụ thể, ngày 3/11, tại khu vực vườn tràm của ông Hồ Thon, tổ công tác tìm thấy một hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15 cm và một số mảnh xương đã phân hủy. Tại vị trí tìm thấy hài cốt có 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Tại vị trí tìm thấy hài cốt có 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Trước đó, ngày 26/10, tại vườn tràm của ông Hồ Khiêm, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ. Di cốt còn nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay. Các di vật tìm thấy gồm 16 chiếc đinh đóng quan tài, hai chiếc cúc áo và một số mảnh bom.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản theo quy định.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đơn vị đưa về bảo quản, tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được tìm thấy tại vườn tràm của ông Hồ Khiêm, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu, tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng để phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đơn vị đưa về bảo quản, tổ chức hương khói trang nghiêm.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.