Quảng Trị: Tìm thấy, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ

Ngày 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 5 - 8/10, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), khu vực Thành Cổ và khu phố 4 (phường Quảng Trị), thôn Nam Long (xã Ái Tử).

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo quản, thờ cúng theo quy định.

Cụ thể, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực nằm trên nền một nghĩa trang cũ, là nơi trước đây được bộ đội ta đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng.

Bằng phương pháp đào chặn, bóc tách từng lớp đất, kết hợp với thông tin thu thập được, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ nói trên cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh đóng quan tài, mảnh bom, dây điện thông tin và các mảnh xương.

Video: Quảng Trị tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ

Đáng chú ý, trong ngày 6/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện hài cốt liệt sĩ được cất bốc cùng tấm bia có ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ, năm hy sinh. Thông tin trên bia và các di vật đang được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Theo thống kê, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Cũng trong thời gian từ ngày 5 - 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị và xã Ái Tử.

Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng bảo quản cẩn trọng để di chuyển về phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin.

Trong đó, năm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Thành Cổ (phường Quảng Trị), một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu phố 4 (phường Quảng Tri) và một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Nam Long (xã Ái Tử); cùng nhiều di vật như tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.

Ngay sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ và di vật được bảo quản cẩn thận, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin; đồng thời được chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.