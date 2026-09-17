Quảng Trị: Tìm thấy, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh

Chiều 17/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tiếp tục hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát hiện, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa phát hiện, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh.

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, địa hình khu vực tìm kiếm gây không ít khó khăn cho công tác khảo sát, đào tìm. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn bám địa bàn, tranh thủ từng thời điểm thời tiết thuận lợi tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngày 17/9, tại khu vực rừng tràm của người dân được trồng trên nền một nghĩa trang cũ tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng tìm kiếm phát hiện các dấu hiệu đất sụt lún thành ô theo hàng, cùng hướng với vị trí đã phát hiện các hài cốt liệt sĩ trước đó.

Từ thông tin thu thập được và kết quả khảo sát thực địa, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục mở rộng khu vực đào tìm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ, cách khoảng 7m về phía Nam so với vị trí hai hài cốt liệt sĩ được cất bốc ngày 3 và 4/9.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập tại bản Bãi Dinh.

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2m, cùng các di vật gồm 12 cúc áo quần bộ đội, một tấm tăng dùng để bao gói hài cốt, 11 đinh đóng quan tài và một cuộn dây điện thông tin dài khoảng 15m.

Ngay sau khi cất bốc, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tổ chức bảo vệ, bảo quản hài cốt và di vật; đồng thời thực hiện chu đáo việc chăm sóc, hương khói theo phong tục và quy định.