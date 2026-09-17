Quảng Trị: Tìm thấy, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh

Thời gian qua, thời tiết tại khu vực tìm kiếm diễn biến bất lợi do mưa lớn kéo dài, địa hình đồi núi phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác khảo sát, đào tìm. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 vẫn kiên trì bám địa bàn, tận dụng triệt để những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để mở rộng diện tích rà soát.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện và cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Lính

Qua khảo sát thực địa tại khu vực rừng tràm của người dân - vốn được trồng trên nền một nghĩa trang cũ - lực lượng chức năng phát hiện các dấu hiệu đất sụt lún thành ô theo hàng, đồng hướng với vị trí đã phát hiện các hài cốt liệt sĩ trước đó. Tiến hành mở rộng phạm vi đào tìm, Đội đã phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm cách vị trí 2 hài cốt được cất bốc vào các ngày 3 và 4/9 khoảng 7m về phía Nam.

Dù hài cốt đã bị phân hủy nhưng một số răng của liệt sĩ vẫn còn sót lại. Ảnh: Võ Linh

Hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1,2m, đã phân hủy nhiều và hóa thành đất đen, còn nằm nguyên trong tấm tăng bao gói. Kiểm tra ban đầu cho thấy có 2 chiếc răng còn nguyên vẹn, một số răng khác bị vỡ vụn. Các di vật thu giữ kèm theo bao gồm: 12 cúc áo quần bộ đội, 1 tấm tăng, 11 đinh đóng quan tài và 1 cuộn dây điện thông tin dài khoảng 15m.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 1,2 mét

Ngay sau khi cất bốc thành công, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tiến hành bảo vệ, bảo quản cẩn trọng hài cốt cùng các di vật; đồng thời thực hiện chu đáo các nghi lễ hương khói, dâng hương theo đúng phong tục truyền thống, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy đã được lực lượng chức năng bảo vệ, bảo quản cẩn trọng cùng các di vật. Ảnh: Võ Linh

Lực lượng chức năng di chuyển hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy về nơi bảo quản hương khói. Ảnh: Võ Linh

Tính đến ngày 17/9/2026, lực lượng chức năng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm thấy và cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm xung quanh.