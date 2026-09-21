Quảng Trị tìm nhà đầu tư khai thác nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũ có tổng diện tích 11.000m2 đã được UBND phường Nam Đông Hà cải tạo, chuyển đổi công năng thành điểm Trường THCS Phan Đình Phùng. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án tại các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó từng bước đưa những trụ sở không còn nhu cầu sử dụng trở lại khai thác, hạn chế lãng phí tài sản công và nguồn lực đất đai.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các cơ sở dôi dư đang tìm kiếm nhà đầu tư nằm trên địa bàn các phường Đông Hà và Đồng Hới, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Đây là những khu đất có mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan, nhiều công trình đã lâu không được sử dụng, vận hành.

Việc công khai tìm các nhà đầu tư được tỉnh Quảng Trị xác định là một hướng khai thác phù hợp đối với những tài sản dôi dư, chưa thể sử dụng theo công năng cũ.

Theo phương án, thời hạn cho thuê tối đa 10 năm; nhà đầu tư được quyền sửa chữa, cải tạo công trình phù hợp với nhu cầu khai thác nhưng không làm thay đổi hệ thống kết cấu chính.

Bài toán tìm kiếm nhà đầu tư mà tỉnh Quảng Trị đặt ra không chỉ là giải quyết những trụ sở không còn phù hợp sau sắp xếp mà còn làm thế nào để nguồn lực tài sản công này không tiếp tục nằm im, không sử dụng trong thời gian dài.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra, rà soát, toàn tỉnh có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, với tổng diện tích trên 1 triệu m2; trong đó 594 cơ sở đang bỏ trống, bỏ hoang.

Thực trạng này khiến việc xử lý quỹ tài sản trở thành yêu cầu cấp thiết không thể kéo dài. Nếu không được đưa vào sử dụng hoặc không có phương án quản lý phù hợp, các công trình có thể tiếp tục xuống cấp, trong khi đất đai tại nhiều vị trí vẫn chưa phát huy được giá trị.

Ngược lại, việc khai thác đúng quy định có thể vừa bảo toàn tài sản, vừa tạo nguồn thu, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Kết quả thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng nhà, đất vừa qua tại Quảng Trị càng cho thấy rõ yêu cầu cấp thiết này.

Qua thanh tra trực tiếp 25 cơ sở nhà đất tại tỉnh, Thanh tra Chính phủ xác định 13 cơ sở bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng liên tục; một số cơ sở xuống cấp, hư hỏng. Những tồn tại được chỉ ra cho thấy khoảng trống giữa việc quản lý tài sản và đưa tài sản vào sử dụng vẫn còn hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, việc Quảng Trị công khai tìm kiếm nhà đầu tư không đơn thuần là giải pháp khai thác một số trụ sở cụ thể, mà còn là bước thử nghiệm cách xử lý đối với quỹ tài sản hình thành sau quá trình sắp xếp bộ máy.

Hiệu quả của việc này sẽ phụ thuộc vào khả năng lựa chọn phương án sử dụng phù hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng thời phát huy được giá trị của tài sản công thay vì để tiếp tục bỏ trống./.