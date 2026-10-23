Quảng Trị tìm nhà đầu tư khai thác 4 cơ sở nhà, đất dôi dư tại Đông Hà

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBDN tỉnh Quảng Trị, các cơ sở nhà, đất được công khai tìm nhà đầu tư hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Việc xử lý các tài sản này được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý.

Danh mục công khai gồm 4 cơ sở, trong đó có Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Đông Hà; Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị tại số 29 Lý Thường Kiệt, phường Nam Đông Hà; cùng hai cơ sở của Sở Tư pháp tại số 40 và số 87 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hà.

Cụ thể, cơ sở Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm có diện tích đất 1.503 m², giá trị còn lại hơn 16,26 tỷ đồng. Công trình gồm nhà làm việc 3 tầng, nhà bảo vệ 1 tầng và nhà ổn định xúc vật 1 tầng, được đưa vào sử dụng từ năm 2013. Qua kiểm tra thực tế, một số hạng mục đã xuống cấp nhưng vẫn còn khả năng sử dụng.

Cơ sở Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Trị có diện tích đất 5.438 m², giá trị còn lại hơn 77,43 tỷ đồng. Trên khu đất có nhà làm việc cấp III, quy mô 2 tầng, đưa vào sử dụng năm 2019, cùng nhà trực quầy hàng cấp IV và gara ô tô, xe máy được đưa vào sử dụng từ năm 2011. Các công trình hiện còn sử dụng được.

Hai cơ sở còn lại thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. Trong đó, trụ sở tại số 40 Trần Hưng Đạo có diện tích đất 390 m², giá trị còn lại hơn 5,28 tỷ đồng; nhà làm việc 3 tầng được đưa vào sử dụng từ năm 1990, một số hạng mục đã xuống cấp. Cơ sở tại số 87 Trần Hưng Đạo có diện tích đất 1.240 m², giá trị còn lại hơn 17,03 tỷ đồng; công trình nhà làm việc 2 tầng đã được sửa chữa nhưng xuống cấp do thời gian dài không sử dụng.

Tổng diện tích đất của 4 cơ sở là 8.571 m², với giá trị còn lại theo danh mục công khai hơn 116 tỷ đồng. Các khu đất có mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan; thời hạn cho thuê tối đa được thông báo là 10 năm.

Thông qua việc công khai thông tin tìm nhà đầu tư quan tâm, Quảng Trị tạo cơ sở để nghiên cứu phương án khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công. Tổ chức, cá nhân quan tâm có thể liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.