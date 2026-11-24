Ảnh minh họa. Nguồn: Ngô Nguyên

Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục dự án tìm nhà đầu tư đối với Khu dân cư nông thôn mới Biển Ngọc tại xã Ninh Châu. Dự án có diện tích khoảng 44,04ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 866 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện khoảng 787 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khoảng 79 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo quy hoạch, khu dân cư có quy mô dân số khoảng 5.988 người.

Dự án có vị trí kết nối với các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực. Phía Đông giáp đường ven biển; phía Bắc giáp tuyến đường tránh lũ nối đường tránh Quốc lộ 1A với đường ven biển; phía Tây và phía Nam tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch.

Theo phương án sử dụng đất, dự án dự kiến bố trí 1.497 lô đất ở với tổng diện tích khoảng 195.716,6m2, tương đương gần 19,6ha. Trong đó, nhà đầu tư sẽ xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 167 căn nhà ở. Đối với 1.330 lô đất còn lại, nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu được phê duyệt.

Bên cạnh quỹ đất ở, dự án còn bố trí các công trình thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng. Đáng chú ý là trung tâm thương mại cao 9 tầng trên khu đất khoảng 6.013m2, khu chợ rộng khoảng 2.372,9m2 và công trình cây xăng có diện tích khoảng 1.049,7m2.

Các công trình hạ tầng xã hội dự kiến gồm trường tiểu học rộng khoảng 6.312,5m2, trạm y tế khoảng 975m2 và nhà văn hóa khoảng 5.103,7m2. Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, san nền, cấp nước, thoát nước mưa, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và công viên cây xanh.

Khu dân cư nông thôn mới Biển Ngọc có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2026-2027, dự án tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng. Từ năm 2027 đến năm 2030, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục và đưa dự án vào hoạt động.

Sau khi hoàn thành, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuộc diện bàn giao sẽ được chuyển giao cho địa phương quản lý theo quy định.