Quảng Trị tìm nhà đầu tư cho dự án điện gió hơn 8.500 tỷ đồng

Ngày 17/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo quyết định, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính cạnh tranh, công khai và minh bạch của hồ sơ mời quan tâm cùng nội dung trình phê duyệt; đồng thời tổ chức các bước tiếp theo theo quy định.

Quảng Trị tìm nhà đầu tư cho dự án điện gió 8.507 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/9/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu. Việc phê duyệt hồ sơ mời quan tâm là bước tiếp theo trong quá trình này, chưa đồng nghĩa dự án đã có nhà đầu tư chính thức.

Theo phương án được chấp thuận, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ có tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng, công suất thiết kế 200MW, sản lượng điện khoảng 515,86 triệu kWh/năm và thời hạn hoạt động 50 năm.

Dự án được quy hoạch tại vùng biển gần bờ, trong phạm vi 6 hải lý, thuộc địa bàn phường Bắc Gianh, xã Đông Trạch và xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Theo phương án đầu tư, nhà máy dự kiến lắp đặt 32 tua-bin gió, mỗi tua-bin có công suất khoảng 6,25MW. Các tua-bin được bố trí cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình tối thiểu 1.000m.

Nhu cầu sử dụng đất và mặt nước của dự án dự kiến khoảng 69ha, trong đó có 10ha đất sử dụng có thời hạn, 4ha đất sử dụng tạm thời và 55ha mặt nước. Dự án thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/8/2025.

Về quy hoạch, dự án phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tổng công suất 200MW, có 120MW được ghi nhận theo Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương và 80MW theo Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tiến độ dự kiến, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, các thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào hoạt động trong vòng 18 tháng kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển, bảo đảm vận hành thương mại chậm nhất trong năm 2029.