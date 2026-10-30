Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và Vĩnh Linh

Thời gian qua, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, đạn 12,7mm, lọ thuốc... Từ những dấu tích này, đơn vị tổ chức lực lượng tìm kiếm và phát hiện các hài cốt liệt sĩ, trong đó nhiều xương, răng đã bị gãy, vỡ thành nhiều đoạn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 1-10 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Các hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Hiện nay, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị. Cán bộ, nhân viên tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo theo đúng quy định. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực, quyết tâm đưa thêm hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.